〔港报社评〕中海油千亿收购突显中国能源战略--信报7月25日

中海油以151亿美元收购加拿大能源公司尼克森,成为迄今为止中国企业最大宗海外能源收购交易.与此同时,中石化集团亦对外宣布,以15亿美元收购加拿大塔里斯曼能源公司英国子公司49%权益.虽然两宗交易金额悬殊,却反映了中国利用当前全球经济放缓、国际能源价格处于相对低位之机,强化在北美油气合作的战略安排.

目前,中国取代日本成为全球第二大石油消费国.据英国石油公司上月发表的2012"BP世界能源统计,中国去年原油进口量高逾2亿5,000万吨,进口金额近2,000亿美元.如今中国石油进口依存度逾55%,不断依赖进口,无疑对国家能源安全构成威胁.

按中国经济以年平均7%速度成长,所消耗的石油和天然气等能源总量必居世界前列.虽然清洁煤、新能源和非常规油气的技术创新和突破可以改变未来能源消费的构成,但当下加强建构面向全球、可持续和安全的油气资源供给系统显然是保障经济可持续发展的重要手段.

中海油今次把尼克森纳入囊中,从战略角度看,无疑可藉此获得油砂和页岩气领域的技术和管理经验;同时可以在美国墨西哥湾、英国北海等产油区增加日后进一步发展的据点.加拿大油砂丰富,油砂中的石油储量极大,因而该国被视为未来仅次于沙地阿拉伯的最重要石油储藏国.如今中国油气企业把目光射向油砂这种非常规石油资源,并未令人讶异;中国积极加强与加拿大油气资源合作,在中海油此役收购中,战略用意也相当突显.

今次中海油的收购,难免引起美加对中国石油公司在北美能源业所扮演角色的议论,但无论如何,充分利用国内外两处资源,稳内拓外,并增加储备;在拓展海外能源供给系统过程中,与加拿大加强合作,已成为拓展北美据点的战略突破口.(A02)