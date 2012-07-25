《香港报摘》--其他报纸重要消息7月25日

* 明报:

--俄罗斯铁矿石生产商铁江现货(1029.HK)首席财务官胡家栋表示,不会因短期亏损影响长期投资,并指集团希望超标完成今年82万吨的生产目标.

--内地民企哈尔滨金鑫电气计划在香港公开招股,但时间表未定.负责金鑫融资业务的董事长助理马超表示,尽管金鑫也尝试接触内地创业板和私募等融资渠道,但由于风险过高或者融资成本超出预算而最终放弃.

* 星岛日报:

--伦敦金属交易所(LME)将于周三召开股东会,以表决香港交易所(0388.HK)提出的167亿港元收购方案.据悉,港交所总裁李小加已赴英,确保交易顺利过关.市场估计港交所应可稳夺足够票数,圆其收购LME之梦.

--领汇(0823.HK)表示,将推出"企业员工购股计划",资助合资格员工于公开市场购买领汇基金单位.中银香港(2388.HK)已获授权担任此计划的服务提供者,透过该行推出计划,及向领汇员工提供相关的交易服务.

--日本弹珠股Dynam周二(24日)首日招股,却遇上香港13年来首个十号台风,Dynam借势把招股期延至下周一(30日)中午,挂牌则由8月3日延至6日.

* 苹果日报:

--消息透露,因技术考虑及确保香港资金池有增长空间,当局决定本地居民经在岸价(CNY)每日最多兑换2万元人民币不变,不可跟随非本港居民做法,选择以离岸价(CNH)无限制兑换人民币.

--中华煤气(0003.HK)证实,集团以总代价约13.26亿港元,购入泰国一个油井的60%权益,这将是煤气首个海外及原油项目.煤气发言人强调,购入油井亦不是不务正业,一般而言,集团能源项目内部回报约为20%.

* 东方日报:

--联交所股权资料,思捷环球(0330.HK)在本月19日遭基金Marathon Asset Management LLP减持153.64万股好仓,持仓降至6.52%,代价为现金以外资产.

--长城汽车(2333.HK)(601633.SS)披露中期业绩快报,今年首六个月盈利增30.29%,至23.6亿元人民币.

* 文汇报:

--内地传媒指内地房企万科(000002.SZ)200002.SZ使用廉价地板充高档货,批评该批地板质量低劣.但万科重庆房地产公司指木板质量合格.

* 大公报:

--摩根士丹利发表研究报告,认为思捷(0330.HK)执行转型计划首年的表现令人失望,加上管理层要员大变动、产品改进缓慢,以及宏观经济环境不明朗,预料将拖慢业务复苏进度,故减思捷目标价25%.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.(完)

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]