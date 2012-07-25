〔港报财经评论〕西班牙政客自毁长城--信报7月25日

西班牙政客自毁长城/ 习广思

所有risk-off指标未见改善,欧罗持续疲弱,美债息持续下跌,前晚更见资金炒作QE3推低债息.如斯景况,谁能对市场感到乐观?资金持续涌入少数的避险资产,AAA级国债、高级企债,但资金持续流入后,却予人”逼爆天堂”的感觉.黄金是一个明显例子,资金疯狂追捧后,避险作用下降,资金逼爆后,只会增加这些避险资产的风险,因为归根究底,它们并非零风险.天堂逼爆空军来袭港股半日市,恒指午市先在19,000点争持,汇丰7月份PMI录得5个月以来高位,但仍低于50水平,及后德国、法国PMI数据公布后,恒指即时下跌,收报18,903点,下跌150点,最低曾见18,854点,看淡的投资者成功把18,900-18,999点之间的牛证杀掉.

港股半日成交额293亿港元,但沽空比率13.15%,空军狙击目标集中在黑金大笨象.港股走势疲惫,恒指受限250天线,国企指数则受制于50天线,会否再试低位,之后两周的业绩期将会是蓝筹国企的厮杀期.西班牙债息狂飙,7厘魔咒再响,情况是十面埋伏.然而,去年欧债危机风眼在意大利,今年上半年风暴再吹向希腊,而下半年,这场风暴很大机会直吹至西班牙,西班牙叫人最担心的是政客的姿态.西班牙的危机与去年意大利的有些相似,也有不相似之处.假如你没有忘记,去年意大利十年期国债债息攀升至7厘,一大关键是市场与政府的博弈,声名狼藉的流氓总理贝卢斯科尼自以为是、盲目乐观,在市场眼中,几乎把危机视若无睹.先是贝卢斯科尼缓慢地执行经济改革,然后是漠视危机严重性,其傲慢态度由其高调拒绝IMF救助可见,连前法国总统萨尔科齐、德国总理默克尔都看不过眼.直到去年11月,意国债息不断急升,欧洲央行行长德拉吉不愿入市买债,叫意大利自己解决问题,市场博弈是押注贝卢斯科尼何时落台,把债息推向7厘水平.

金多斯访问德国,希腊游说德国财长WolfgangSchaeuble争取欧央行入市在二手市场买债,藉此压低债息.德拉吉当日不救意大利,今日又会如何?姑勿论欧央行会否再入市买债,市场与政客的博弈一日未完,西债息依然高危,政客信用逐铺清袋,实质是自我摧毁.在意大利,人们憎恨贝卢斯科尼,所以由蒙蒂接任.在法国,人们讨厌萨尔科齐,所以才选出一个奥朗德.在西班牙,人们讨厌前任首相萨帕特罗,所以去年选出拉霍伊.西班牙的危机迟早反噬意大利,但大家更要担心的是法国.法国人选出奥朗德,其薄弱的财政政策叫人担心,法国政府财政缺口高达330亿欧罗,应推出什么刺激措施?衰退逐步逼近,政府开始减薪,他打算加税劫富济贫,并提高最低工资2%,至1,118欧罗.(B03)

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欧罗开始拆仓不宜再看淡/ 苏子

目前市场上最被看淡的货币,便是近年来持续饱受欧债危机困扰的欧罗.而欧罗汇价只是相对美元较为坚挺外,兑其他主要货币均呈现一浪低于一浪的大弱势,特别是一些有较高息率支撑的货币,例如澳元及纽元.此情况的出现,亦可清楚反映欧罗某程度上已被那些看死欧罗后市的投资者视为,低风险高回报的绝佳利差交易的套息货币.作为套息货币,其最大的风险便是市场突然一窝蜂地把所建立的利差交易仓位拆仓,而在大量拆仓盘的推波助澜下,便可轻易令到欧罗汇价在市场一片看淡声中出现绝地反弹.因此,投资者若要观察欧罗汇价能否出现一个稍为像样的反弹浪,便不能不看欧罗兑澳元的走势,始终只看欧罗兑美元如此平稳的走势,投资者或可能会认为市场上根本不存在欧债危机.

本周初亚洲入市后,虽然欧罗兑美元已见裂口低开,惟低开后的走势尚算平稳,未见出现更猛烈的抛售压力,汇价极其量只是于上周五的1.2155收市价以下的90点子波幅里反覆争持而已.不过,欧罗兑美元迟迟未见重返上周五的收市价以上波动,却使到市场上众多的大看淡的投资者更加信心十足,坚信汇价稍后将可轻易跌破1.2心理关口并进一步往下寻底.至于稍后欧罗兑美元的走势会否像这些大看淡的投资者所预期般继续破关而下,便不得不拭目以待.由于欧罗兑美元于本周初虽然裂口低开,并乏力升回上周五的收市价以上,但自5月中旬开始已呈现一浪低于一浪走势的欧罗兑澳元,却自低位出现一个强而有力的反弹浪,本周初收市时欧罗兑澳元已回升至1.1805水平,较上周五的收市价上升接近100点子,并且在日线图上呈现破脚穿头兼大阳烛的利好形态.另外,近日呈大弱势的欧罗兑英镑亦在日线图上呈现近似的利好形态.

感到欧罗的利差交易仓位或已开始拆仓,故当欧罗兑美元跌至接近1.2心理关口附近时,欧罗汇价的沽压反而因为利差交易的拆仓活动增加而收歛起来.如稍后欧罗的利差交易拆仓活动可以进一步扩大,而欧罗兑澳元更因此成功返回10天SMA的1.1875阻力以上波动及收市,欧罗兑英镑亦见逐步回升至前周五的0.7913高位以上的话,预料将会限制欧罗兑美元进一步的下跌空间,1.2心理关口未必如此容易便告正式失守.当然,目前欧罗汇价的走势仍然非常疲弱,若市场上众多的大看淡的投资者坚持要把欧罗兑美元推低至1.2心理关口以下,而欧债危机继续发展下去的势头亦配合这些大看淡的投资者的活动,结果令到央行亦不敢与这些大看淡的投资者继续角力的话,欧罗兑美元跌破1.2心理关口的可能性亦不容抹煞,但以目前欧罗的利差交易已见拆仓活动来看,估计此可能性已有所下降.(B08)