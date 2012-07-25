〔港报财经评论〕大市破万九,下试万八关--经济日报7月25日

大市破万九,下试万八关/ 林瑞芬

恒指昨跌150点至18,903收市,半日市成交额292.8亿港元.港股周一大跌,昨早稍回顺,但午市又再深沉,投机者既已发攻欧债,以推到危机再等救规律下,等到欧盟出招才释下跌压力.汇丰昨公布,7月份中国制造业采购经理指数初值为49.5,仍是连续9个月低于50的扩张/收缩分水岭,但升至5个月高位,数据偏好.上证指数收报2,146,微升5点.不过,当前港股之压力集中在欧猪国债问题.西班牙债息高烧未控,5年期息昨首次自2001年来升逾10年期息水平,意国10年期债息已突破6.2厘,阴谋论,要胁逼欧盟友出手谋策解困,至少要将意债推高近7厘或以上,看投机者部署,试图制造另一浪欧债高潮.此间,市场极厌风险,对全球股市造成压力,意、西齐推限制沽空禁令阻大鳄,但港股进入自如必最伤.

市场大量对冲基金及大鳄都在欧债问题赌淡欧元,总是在问题上一沉百踩.连欧元国最具财政实力的也被评级机构穆迪点评,德国、荷兰及卢森堡的Aaa信贷评级展望被降为负面,理由不怕旧,是希腊有退出欧元区的风险加上西班牙及意大利宏观经济及融资环境,对欧元造成实质威胁,最紧要成理.穆迪还进一步建议欧洲共同债的必要性,由于信贷评级较高的国家有较强能力吸收援助成本.若欧元区要保持现状,提供援助的重担就会落在较高信贷评级国家身上.来到这步,可见随着核心国西、意债务问题日增大形势,可以是推动较高信贷评级国承担更多更团结,也可能是诱使他们与较低信贷评级国划清界线跳船,步步惊心而行.

西、意两大欧元国债息高企,可令希腊不得不退出欧元区的猜疑愈描愈黑.希腊总理萨马拉斯刚表示,该国今年经济衰退幅度可能将大于7%,并预计该国经济于2014年前将不能恢复增长.当务之急,则是压低西、意两国债息最为重,债息压不下,问题环环相扣.今日就插西国银行财困,明日就忧西国地方财困.基本上,两大财困问题也可放诸意大利及希腊身上,问题无休止.(003)

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中海油并购看法正面/ 余少文

中资股昨日走势仍然偏弱,表现最差是收购海外资产的中国海洋石油(0883.HK).其实,中海油未来盈利只能持平,收购有助提振盈利,加上可发展页岩气项目,外资普遍看好中海油前景,股价潜在上升空间超过27%.上证综合指数昨日虽跌穿2,132点年初低位,但全日先跌后升,表现较先升后跌的国企指数为佳.国指跌54点或0.6%,收9,217点,领跌股继续由保险股和能源股担任,指数半日市成交额63亿港元,只有27%主板H股可以逆市上升.而红筹指数跌32点或0.9%,收3,690点,成交额39亿港元,主要是中海油下跌4%,收14.82港元,拖累红指跌逾16点.中海油下挫,有报道指是其斥资151亿美元,以现金收购加拿大上市石油公司Nexen一事,市场看法不一所致.但反而认为股价下跌是油价下挫所拖累,纽约期油上日便下跌约3美元至88.1美元,故见到中国内地石油龙头中国石油(0857.HK)昨日跌1.4%,收9.42港元,拖累国指下跌逾12点,跟中海油一样是指数领跌股.

其实,证券商对中海油收购Nexen一事普遍持正面态度,尤其中海油截至去年底净探明储量约31.9亿桶油当量,全年平均日净产量达90.9万桶油当量,Nexen拥有9亿桶油当量的证实储量及11.22亿桶油当量概算储量,以证实储量计算已占中海油净探明储量的28%.而Nexen第二季日均产量为20万桶油当量,也占中海油目前日均量产量的23%.故1,172亿港元收购去年盈利53.37亿港元,市盈率约22倍,及以1.8倍市帐率收购,难怪有券商认为合理.粗略综合8家证券商昨日报告的预测数字,除了美银美林给予"中性"评级外,其他都给予"买入"或"跑赢大市"评级,目标价由17.4港元至21港元,平均目标价18.9港元,以昨日收市价计算,潜在上升空间逾27%.

上周才指出中国会大力发展页岩气,要留意勘探业务的油田服务公司,而中海油今次收购Nexen,觉得其有政治任务,可以获取外国公司的页岩气开采技术,为日后中国内地大规模开采页岩气铺路.不过,中国内地页岩气大规模开采十划未有一撇,中海油仍然要靠石油开采来提升业绩,惟彭博预测其每股盈利未来三年预测,分别为1.529元人民币、1.534元人民币和1.526元人民币,较去年的1.57元人民币下跌外,未来三年只能持平而已,故收购海外公司,确实可以提振明年盈利,并非坏事.担心的是油价调整仍未结束,油价未来三年如继续下跌,撇除页岩气业务因素,收购则会成为负累.(010)