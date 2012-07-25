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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 09:33 BJT

〔香港股市〕开盘跌0.75%,恒指或录得三连阴

路透香港7月25日电---香港股市周三开低,受累于金融及地产板块疲态,恒生指数或录得三连阴.

恒生指数.HSI开跌0.75%,报18,762.2点.恒生国企指数.HSCE开跌0.96%.(完)

--编译 石冠兰; 审校 戴素萍

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