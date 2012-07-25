〔香港热股〕国美电器大跌逾17%至纪录新低,此前预估中期将录得净亏损

全球贵金属：3月1日SPDR黄金持仓增加0.28%，或2.37吨
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
路透香港7月25日--中国主要家电零售商--国美电器(0493.HK)周三盘初如预期重挫.该公司稍早发布中期业绩将亏损的警告,落实市场担忧,股价盘中再创历史新低至0.62港元.
本地时间上午9:44时,国美电器大跌17.11%至0.63港元,今年迄今跌幅累计达约66%,表现远弱于大盘恒生指数.HSI的升约2%.
国美电器周二收盘后于联交所公告称,由于销售收入下滑及电子商务亏损,至6月30日止的上半年将录得净亏损.去年上半年同比增30%至净利12.52亿元人民币.分析师称,国美一季度仍盈利,中期转亏损,显见二季度情况远比公司预期地差.[ID:nSH0110915]
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--记者 李珊珊; 审校 曾祥进
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路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。