〔香港热股〕国美电器大跌逾17%至纪录新低,此前预估中期将录得净亏损

路透香港7月25日--中国主要家电零售商--国美电器(0493.HK)周三盘初如预期重挫.该公司稍早发布中期业绩将亏损的警告,落实市场担忧,股价盘中再创历史新低至0.62港元.

本地时间上午9:44时,国美电器大跌17.11%至0.63港元,今年迄今跌幅累计达约66%,表现远弱于大盘恒生指数.HSI的升约2%.

国美电器周二收盘后于联交所公告称,由于销售收入下滑及电子商务亏损,至6月30日止的上半年将录得净亏损.去年上半年同比增30%至净利12.52亿元人民币.分析师称,国美一季度仍盈利,中期转亏损,显见二季度情况远比公司预期地差.[ID:nSH0110915]

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--记者 李珊珊; 审校 曾祥进

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