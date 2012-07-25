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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 10:05 BJT

《香港重要政经日程》--7月25日-8月1日

=====================今日香港主要政经消息==========================

7月25日(周三)

-- ASM PACIFIC(0522.HK)公布上半年业绩.

-- 宏峰太平洋(8265.HK)公布上半年业绩.

-- 黄河实业(0318.HK)公布全年业绩.

-- 联合能源集团(0467.HK)公布上半年业绩.

--10:00 华亿传媒(0419.HK)特别股东大会.

--10:30 领汇房地产投资信托基金(0823.HK)基金单位持有人周年大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

7月26日(周四)

-- 北人印刷机械股份(0187.HK)公布上半年业绩.

-- 凯德商用-S6813.HK公布上半年业绩.

-- 新华保险(1336.HK)派发特别股息.

-- QPL INT'L(0243.HK)公布全年业绩.

--10:00 森宝食品(1089.HK)特别股东大会.

--15:30 宝威控股(0024.HK)特别股东大会.

7月27日(周五)

-- 友邦保险(1299.HK)公布上半年业绩.

-- CEC INT'L HOLD(0759.HK)公布全年业绩.

-- 中国绿色食品(0904.HK)公布全年业绩.

-- 中国心连心化肥(1866.HK)公布上半年业绩.

7月30日(周一)

-- 恒生银行(0011.HK)上半年业绩公布.

-- 汇丰控股(0005.HK) (HSBA.L)上半年业绩公布.

-- TOM集团(2383.HK)上半年业绩公布.

-- 信义玻璃(0868.HK)上半年业绩公布.

--11:00 江山控股(0295.HK)股东特别大会.

--11:30 星狮地产(0535.HK)股东特别大会.

--13:30 大唐投资国际(1160.HK)股东周年大会.

--15:00 壹传媒(0282.HK)股东周年大会.

7月31日(周二)

-- 香港金管局公布6月货币数据.

-- 香港政府公布6月财政资料.

-- 恒隆集团(0010.HK)公布上半年业绩.

-- 恒隆地产(0101.HK)公布上半年业绩.

-- 华能国际电力(0902.HK)公布上半年业绩.

-- 汇多利 (0607.HK)公布全年业绩.

--09:00 鸿宝资源(1131.HK)股东特别大会.

--09:30 永恒策略00764.HK于深圳举行股东特别大会.

--10:00 皓天财经集团(1260.HK)股东周年大会.

--10:00 Z-OBEE(0948.HK)股东周年及特别大会.

--11:00 英发国际(0439.HK)股东周年及特别大会.

--11:30 理文造纸(2314.HK)股东周年大会.

--15:00 承达国际(2288.HK)股东周年大会.

*8月1日(周三)

-- 依利安达(1151.HK)公布上半年业绩.

-- 和记港陆(0715.HK)公布上半年业绩.

-- 和记电讯香港(0215.HK)公布上半年业绩.

-- 东方海外国际(0316.HK)公布上半年业绩.

-- 渣打集团(2888.HK)公布上半年业绩.

--10:30 绿城中国(3900.HK)于杭州举行股东特别大会.

--11:00 先进半导体(3355.HK)于上海举行临时股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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