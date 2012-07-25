〔香港个股〕中国建材斥资逾14亿元人民币,向母公司收购水泥资产

路透香港7月25日电---以产能计中国最大水泥商--中国建材(3323.HK)宣布,为避免与母公司的同业竞争,公司决定行使选择权,斥资约14.24亿元人民币向母公司收购一批水泥生产资产和相关债权.

中国建材的声明称,拟向母公司中国建筑材料集团收购川煤水泥、攀煤水泥、广旺机械的100%股权,以及母公司向川煤水泥提供的10亿元借款.收购川煤水泥、攀煤水泥和广旺机械的股权涉资分别约4亿、1,269万元和1,100万元.

川煤水泥拥有四条熟料生产线,年产水泥约520万吨;攀煤水泥拥有两条年产各为60万吨的水泥粉磨站生产线;广旺机械主要从事耐磨合金铸球、铸段生产、销售等业务.

中国建材表示,收购将使该公司进一步开发及拓展其在西南地区的水泥业务,且有利于扩大公司在该地区的水泥业务规模,提高市场占有率.

受累中国经济增长放缓和房地产行业走软令需求大减,水泥行业自去年下半年以来表现开始转走下坡,目前已有多家水泥股对上半年业绩发出预警,当中包括龙头股安徽海螺(0914.HK)(600585.SS)、华润水泥(1313.HK)等.

中国建材周三早盘中段股价涨约1%,报7.32港元,过去一个月下跌17%.(完)

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