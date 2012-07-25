〔离岸人民币〕港人每日经在岸价兑换2万元人民币额度不变--报载

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港7月25日电---香港苹果日报周三报导称,因技术考虑及确保本港资金池有增长空间,香港当局决定本地居民经在岸价(CNY)每日最多兑换2万元人民币不变,不可跟随非本港居民做法选择以离岸价(CNH)无限制兑换人民币.
报导称,是次新增的非本地居民类别可按CNH汇价无上限兑换,并可在香港银行开立存款户口,此举与现时海外其他市场如新加坡、伦敦等地看齐.
而本地居民受兑换限制,但这方面的人民币资金来源因通过上海兑换窗进行,故可按每日8万元上限汇入内地账户,非本地居民客则不能将CNH兑换资金汇入.
本月初金管局宣布,支持香港银行个人人民币业务对象扩至非本地居民,但落实时间一直待本地永久居民兑换安排会否更改而定.
中国央行副行长胡晓炼6月底时表示,根据目前的数据观察,香港居民每日兑换2万元人民币的额度可以满足需要,暂没有考虑需提高限额.[ID:nSH0109301](完)
--记者 陈敏; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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