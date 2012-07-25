〔离岸人民币〕港人每日经在岸价兑换2万元人民币额度不变--报载

路透香港7月25日电---香港苹果日报周三报导称,因技术考虑及确保本港资金池有增长空间,香港当局决定本地居民经在岸价(CNY)每日最多兑换2万元人民币不变,不可跟随非本港居民做法选择以离岸价(CNH)无限制兑换人民币.

报导称,是次新增的非本地居民类别可按CNH汇价无上限兑换,并可在香港银行开立存款户口,此举与现时海外其他市场如新加坡、伦敦等地看齐.

而本地居民受兑换限制,但这方面的人民币资金来源因通过上海兑换窗进行,故可按每日8万元上限汇入内地账户,非本地居民客则不能将CNH兑换资金汇入.

本月初金管局宣布,支持香港银行个人人民币业务对象扩至非本地居民,但落实时间一直待本地永久居民兑换安排会否更改而定.

中国央行副行长胡晓炼6月底时表示,根据目前的数据观察,香港居民每日兑换2万元人民币的额度可以满足需要,暂没有考虑需提高限额.[ID:nSH0109301](完)