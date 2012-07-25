〔离岸人民币〕下月起香港认可机构可向非香港居民提供人民币服务--金管局

****日韩经济指标预测--3月2日-3月9日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透香港7月25日电---香港金管局周三宣布,从8月1日起香港认可机构可以向非香港居民个人客户提供人民币服务.而现时香港居民每天2万元人民币的个人兑换上限,是不适用于上述服务的.
这即表示,非香港居民个人客户,可以在认可机构无上限兑换人民币.
金管局的声明称,认可机构向非香港居民个人客户提供人民币服务产生的人民币头寸,不可以与人民币清算行平盘.
本月初金管局宣布,支持香港银行将个人人民币业务对象扩至非本地居民,但落实时间一直待本地永久居民兑换安排会否更改而定.
中国央行副行长胡晓炼6月底时表示,根据目前的数据观察,香港居民每日兑换2万元人民币的额度可以满足需要,暂没有考虑需提高限额.[ID:nSH0109301](完)
--记者 陈敏; 审校 屈桂娟
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%