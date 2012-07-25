〔离岸人民币〕下月起香港认可机构可向非香港居民提供人民币服务--金管局

路透香港7月25日电---香港金管局周三宣布,从8月1日起香港认可机构可以向非香港居民个人客户提供人民币服务.而现时香港居民每天2万元人民币的个人兑换上限,是不适用于上述服务的.

这即表示,非香港居民个人客户,可以在认可机构无上限兑换人民币.

金管局的声明称,认可机构向非香港居民个人客户提供人民币服务产生的人民币头寸,不可以与人民币清算行平盘.

本月初金管局宣布,支持香港银行将个人人民币业务对象扩至非本地居民,但落实时间一直待本地永久居民兑换安排会否更改而定.

中国央行副行长胡晓炼6月底时表示,根据目前的数据观察,香港居民每日兑换2万元人民币的额度可以满足需要,暂没有考虑需提高限额.[ID:nSH0109301](完)