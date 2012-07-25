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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 16:23 BJT

〔香港股市〕恒生指数录得三连阴,受和记黄埔的跌势拖累

路透香港7月25日电---香港股市周三收低,为连续第三个交易日下跌,受蓝筹股和记黄埔的拖累,因该集团控股的长实等公司宣布计画以10亿美元收购一家英国燃气公司.

恒生指数.HSI下滑0.1%,收报18,877.3点.恒生国企指数.HSCE收平于9,218.9点.

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