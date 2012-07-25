〔香港个股〕长江基建牵头财团以6.45亿英镑收购英国配气网络(更新版)

(新增记者会内容)

* 长江基建牵头财团以6.45亿英镑收购英国配气网络资产

* 财团包括长江实业、电能实业以及李嘉诚基金会

* 交易预期于今年9月底完成

* 长江基建今天停牌,涉配股集资

记者 雷美珍/李珊珊

路透香港7月25日电---由长江基建(1038.HK)牵头的财团落实以6.45亿英镑(或77.53亿港元)收购英国配气网络资产,这将是公司在当地拥有的第二个配气网络,预期交易于今年9月底完成.

这家由亚洲首富李嘉诚控制的企业稍早公布,其联同其主要股东李嘉诚基金会以及长江实业(0001.HK)、子公司电能实业(0006.HK)共同出资成立一家合资公司,以间接收购英国天然气输配公司Wales & West Utilities Limited(WWU).

长江基建董事总经理甘庆林在记者会上表示,这是同系三家上市公司首度合作收购海外资产,但这并非基于财政压力,而是从税务安排及技术伙伴的角度出发.

"以财团形式进行收购,对几家公司均有好处."他说.根据协议,长江基建、长实以及电能实业各占合资公司30%的股权,余下10%由李嘉诚基金会拥有.

长江基建今早停牌,前收市价报49.25港元.该公司副主席叶德铨在记者会上称,停牌涉配售股份集资.

据路透此前获得的销售文件显示,长江基建以先旧后新方式,在市场配售股份筹资高至逾31亿港元.[ID:nSH0110909]

是次收购的WWU为威尔斯及英格兰西南部约740万人口提供天然气运输及配气工作,业务规模与长江基建现有的Northern Gas Networks(NGN)相当.完成收购后,长江基建将拥有英国八大配气网络中的两个,合共为英国约四分之一人口提供配气服务,网络覆盖该国约27%之面积.

长江基建表示,交易需待欧盟委员会批准方可实施,预期于9月底完成.

长江基建近年积极在英国收购公用事业,在过去两年先后收购电网资产UK Power Networks及水务公司Northumbrian Water,涉资共约82亿英镑.(完)

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