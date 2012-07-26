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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 08:24 BJT

〔香港个股〕长江基建以每股46.15港元配售5,000万股份,筹资约23亿港元

路透香港7月26日电---亚洲首富李嘉诚旗下的长江基建(1038.HK)周四表示,以每股46.15港元,配售5,000万股新股,共集资约23.08亿港元.

长江基建在联交所发布公告称,此配售价格较上日收盘价49.25港元折让6.3%.中银国际及汇丰各自同意配售2,500万股.

根据公告,此新股占发行后股本约2.003%.

消息人士稍早向路透表示,长江基建按每股46.15-47.62港元,初步计划配售5,000万股股份,筹资23.08-23.81亿港元;另设有增额配售权可配售多1,600万股股份.[ID:nSH0110909]

昨日停牌的长江基建,股份将于今日上午9时起恢复交易.

长江基建昨日宣布联同其主要股东李嘉诚基金会以及长江实业(0001.HK)、子公司电能实业(0006.HK)共同出资成立一家合资公司,以6.45亿英镑(或77.53亿港元)间接收购英国天然气输配公司Wales & West Utilities Limited(WWU).[ID:nSH0111045](完)

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--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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