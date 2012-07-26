〔香港个股〕长江基建以每股46.15港元配售5,000万股份,筹资约23亿港元

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港7月26日电---亚洲首富李嘉诚旗下的长江基建(1038.HK)周四表示,以每股46.15港元,配售5,000万股新股,共集资约23.08亿港元.
长江基建在联交所发布公告称,此配售价格较上日收盘价49.25港元折让6.3%.中银国际及汇丰各自同意配售2,500万股.
根据公告,此新股占发行后股本约2.003%.
消息人士稍早向路透表示,长江基建按每股46.15-47.62港元,初步计划配售5,000万股股份,筹资23.08-23.81亿港元;另设有增额配售权可配售多1,600万股股份.[ID:nSH0110909]
昨日停牌的长江基建,股份将于今日上午9时起恢复交易.
长江基建昨日宣布联同其主要股东李嘉诚基金会以及长江实业(0001.HK)、子公司电能实业(0006.HK)共同出资成立一家合资公司,以6.45亿英镑(或77.53亿港元)间接收购英国天然气输配公司Wales & West Utilities Limited(WWU).[ID:nSH0111045](完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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