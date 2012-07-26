《香港报摘》--经济日报7月26日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 要闻版头条:
--香港进一步巩固离岸人民币中心地位.金管局公布,8月1日起,香港银行能为非香港居民提供人民币服务.业界预期,安排有助人民币产品发展,包括内地人可以非香港居民身份在港开户,更可巩固本港财富管理中心地位.
* 其他:
--证监会的调查指出,华多利(1139.HK)于本月13日,有15名股东合共持有约19.05%的公司股份,连同两名主要股东持有之75%股份,合共达94%,股权过度集中.证监会提醒投资人,该股股权过度集中,即便小量成交,股价亦容易出现大幅波动.
--中国置业投资(0736.HK)宣布供股,供股比例为2供1,发行约1.47亿股,供股价0.068港元,筹集约1千万港元,用于一般营运.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)