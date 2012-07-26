《香港报摘》--经济日报7月26日

* 要闻版头条:

--香港进一步巩固离岸人民币中心地位.金管局公布,8月1日起,香港银行能为非香港居民提供人民币服务.业界预期,安排有助人民币产品发展,包括内地人可以非香港居民身份在港开户,更可巩固本港财富管理中心地位.

* 其他:

--证监会的调查指出,华多利(1139.HK)于本月13日,有15名股东合共持有约19.05%的公司股份,连同两名主要股东持有之75%股份,合共达94%,股权过度集中.证监会提醒投资人,该股股权过度集中,即便小量成交,股价亦容易出现大幅波动.

--中国置业投资(0736.HK)宣布供股,供股比例为2供1,发行约1.47亿股,供股价0.068港元,筹集约1千万港元,用于一般营运.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 张喜良

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