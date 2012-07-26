《香港报摘》--信报7月26日

* 要闻版头条:

--盈警不绝,基金逃亡,逾百股创一年新低.外有西债孳息屡创新高,内有民企盈警频仍不绝,在外忧内患下,基金经理宁采取有杀错无放过的走为上着策略,亦不愿持货等待企业公布业绩.

* 其他:

--超搭尾班车,曾扬言不推4G的数码通(0315.HK)昨日也宣布下月底正式推出服务,至此全港电讯商都已投身4G阵营,全面进入第四代流动通讯时期.

--中国建材(3323.HK)为避免与母公司出现同业竞争,日前斥资14.24亿元人民币,向中国建材集团及北新集团购入三间公司全部股权.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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