《香港报摘》--其他报纸重要消息7月26日

* 明报:

--香港交易所(0388.HK)权益披露显示,中投[CIC.UL]在香港持有的多家上市公司,股权突然异动,包括宝峰时尚(1121.HK)、天溢控股(0756.HK)及海东青(2228.HK)等六只股份的持股量同于7月20日变成零,于旭光高新材料(0067.HK)持股量亦有所下降.

--美国投资银行派杰(Piper Jaffray)公布,有意出售或结束香港业务.派杰亚洲行政总裁高宝明称,派杰放弃香港业务是集团的战略转型,但他拒绝评论广发证券(000776.SZ)收购的传闻.

* 星岛日报:

--领汇(0823.HK)召开股东会,投票通过扩大投资策略资产类别的提议.领汇企业传讯总监潘启迪表示,集团考虑收购非住宅对象,如工厦等,将其改为商场用途.

--绿城(3900.HK)周三透过与融创(1918.HK)组成的合营公司,投得上海浦东新区一块普通商品房用地,作价16.44亿元人民币,较底价溢价达36.85%.

* 苹果日报:

--市场消息人士透露,截至22日止,澳门7月份博彩收入仅160亿澳门元,按比例推算,全月收入或只有225亿澳门元,按年计下跌7%,为2010年有纪录以来首次录得按年倒退.

* 东方日报:

--香港金融管理局上月中推出增加人民币流动性的措施,为有短期资金周转困难的参与行提供有期人民币资金.金管局宣布推优化措施,将参与行提出资金需求的时限,由现时的每日上午10时延迟至下午1时半,即时生效.

--消息指,日本弹珠股Dynam配售已获亚洲及美国资金、日本同业及金融财务投资者认购,而公开招股方面,综合券商资料,孖展只录10万港元.

--光大国际(0257.HK)宣布,于广东省博罗县生活垃圾发电项目成功中标.项目总规模为日处理生活垃圾1,050吨,其中一期规模为日处理700吨,总投资4.17亿元人民币,预计年发电量9,136万度.

* 文汇报:

--中国个人护理用品零售商霸王集团(1338.HK)董事会初步估计,截至2012年6月30日止六个月的经营业绩将录得亏损.公司认为主要原因是由于中国经济放缓,因而影响了上半年的销售复苏进度.

* 大公报:

--中国燃气(0384.HK)表示,深圳检察院决定不再起诉中燃气前董事总经理刘明辉、前执行总裁黄勇.中燃气联席董事总经理梁永昌透露,倘若刘、黄两人愿意复职,公司董事会将召开会议进行讨论.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.(完)

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]