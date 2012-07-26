〔港报财经评论〕资金避风港买少见少--信报7月26日

资金避风港买少见少/ 习广思

股市成交额持续低迷,几乎注定市场有反弹没上升,有炒作没投资.没有回升的大趋势,但饿息资金继续出动,闲钱游资到处觅食,在极少数有得炒的股票上追逐.事实上,即使投资环境再低迷,永远不乏炒作理由,下周二联储局又议息,"放水迷恋症"一定发作.西意危机浮现,大跌过后又再等救.明天将由友邦(1299.HK)揭开蓝筹股发表中期业绩的序幕,好的追买,坏的急沽,这段业绩期将令强弱板块股份更见强弱悬殊.另边厢,西意实施沽空禁令,西班牙股市止跌反弹,但金融海啸期间的禁沽令已证实禁止沽空不能扭转劣势,归根究底,西意金融股下跌,关键是市场信心尽失,信心不回,股价不起.

中投眼光差得惊人港股缺乏方向,恒指开市后回落,最低曾见18,710点,看淡的投资者把18,800-18,899点之间的牛证清除后,尾市跌幅收窄,收报18,877点,下跌25%,大市成交447亿港元,沽空比率上升至11.68%,汇控(0005.HK)继续成为空军狙击的目标.恒指连跌三日,昨日全靠内银、电讯股反弹作支撑,存在为下月业绩先作部署的意味.但是,股市在轮流转,强弱迟早交替,内房股、电力股均在调整,上半年强势股联想(0992.HK)更面临庞大沽压.中港电讯股逆市企稳,分别是联通(0762.HK)、中电信(0728.HK)炒落后反弹.数码通(0315.HK)、和记电讯(0215.HK)两只"本地姜"炒作4G之余,其较稳定的业务及高息特点,才是被看好的理由.然而,大市弱不禁风,跨行业盈警潮后,分析员近日率先在公司业绩前下调评级及盈利预测,部分中小型股份跌势未止,南车时代(3898.HK)、金鹰(3308.HK)、玖纸(2689.HK)、保利协鑫(3800.HK)均见急跌.

无论是否有盈警,或者被分析员降级,投资者在业绩前急忙抛售,"春江鸭"效应宁可信其有,特别是一些基金爱股.联交所资料显示,中投大幅减持多只股份,但没有作价,有可能纯属中投旗下基金转仓而已.但中投所持的多只二三线股却颇令人触目惊心,真的难以相信其投资眼光居然差得惊人.股市闷局难破,资金纵然在市场搵食,联通、中电信不过是追逐落后,买下跌风险细的股票而已,但真正配得上异动的,其实是一只债券ETF.ABF港债指数基金(2819.HK)股价连升三日,昨日股价上升1.89%,收报107.6港元.这只港债ETF由汇丰管理,追踪iBoxx ABF香港指数总回报,是长期没有人留意的投资工具.虽然成交额只有54万港元,但显然是"有心人"所为,皆因基准指数其实没有异动,只是这54万港元成交推高股价而已.该ETF一年回报6.12%,年初至今回报3.71%,在亚洲债券投资当中,抗跌能力算强,但回报却较众多在新加坡上市的亚洲企债ETF为低.(B03)

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美债快爆煲美元势向下/ 苏子

在欧债危机愈演愈烈并已烧至欧罗区龙头德国的大前提下,结果令到全球避险情绪高涨,大量避险资金继续涌进被视为避险天堂的美债市场,市场对美债的大量需求,令到10年期债息一跌再跌,并且曾跌至1.4%水平以下.目前不少市场人士均看息率将朝着1%方向迈进,还记得前年6月中旬,联储局前主席格林斯平曾于《华尔街日报》撰文警告,投资者不要被欧债危机推低美债息率的现象所愚弄,因为美国债台高筑,最终将难以避开融资成本的飙升,故格老指出未来美国有可能成为下一个希腊.格老所警告的其实只是连小孩子也懂得的常识,并非什么深奥的知识.问题是目前市场似乎已失去了应有的常识.

目前10年期美债息率竟较前年格老作出警告时的3.2%大幅下跌,至1.4%的历史新低水平,而且暂时仍未有止跌的迹象.市场连最基本的常识也可以抛诸脑后,只是在恐慌爆发时一再疯狂地抢入价格已高得不合乎常理的美债.而且在美债息率一再创出历史新低的大前提下,市场居然还希望联储局可进一步推出QE3措施,好让市场的息率可以压至更低水平,可以说,目前的金融市场已不能再用常理来解释.欧罗兑美元目前的跌势为何一直远远落后于其他主要货币?某程度看便是汇价已同时反映了美债可能爆煲而拖累美元急挫的可能性.简而言之,欧罗与美元此两大货币只是难兄难弟,五十步笑百步而已,只是摆在眼前的事实是,欧债危机爆破的时间将较美债来得早.

在金融市场只争朝夕的炒作心态下,结果美债及美元反而畸形地被视作安全的资金避难所,但此畸形现象还可以持续多久?时间应已差不多.特别是目前欧债危机已烧至德国,德国的三条A评级甚至可能因此不保,故德国已不大可能因自私自利的心态再对欧债危机坐视不理,因为她已与欧罗区各成员国坐在同一条船上.在可见的将来,德国只会被迫让欧盟落实一个可以真正解决欧债危机的方案,正式解决欧债危机.一旦市场对此有了共识后,不难想像大量资金将由美债市场回流至欧罗区,从而使到欧罗兑美元出现一个十分惊人的反弹浪.而届时市场在失去欧债危机的炒作焦点后,美债爆破危机或将成为下一个炒作主题,美元或因此再度回复中长期的下跌浪.(B10)