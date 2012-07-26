〔港报财经评论〕欧盟出招前,港股难消压--经济日报7月26日

欧盟出招前,港股难消压/ 林瑞芬

恒指昨一度跌192点,最终跌26点,收报18,877.西意债火高烧势略下降,港股连日急挫势或先喘,但解困欧债关键一日未破解,顺势探底压力还难消.苹果前晚公布季度业绩逊于预期,部分原因是消费者在等候新版iphone,足见预期这种心理状况因素对消费、投资,以至经济的主导作用.欧盟强国如何解困?仍不明朗.弱国经济及财政面坏消息倾巢而出,此际市场对未来预期不济,试问如何提振消费及投资?经济在恶性循环下去.最近欧洲央行显示,银行业第二季收紧企业贷款条件,料势持续.市值走低,失财富效应.经济走低,失对未来预期.提振股市及经济的基础,显而易见在提升市场消费及投资预期,这主要在欧盟强国身上及全球各国合谋政策,不然没有多少个国家可独善其身.

美国经济近月仍低沉,本周五发布次季度GDP增长初值.彭博调查显示,平均预期经济同比增长仅1.4%,创2011年第二季度以来最低水平.最近联储局高官口风渐获共识,需有刺激措施提振,下周开会或有暗示或明示QE3及新刺激经济措施.从附图示,两次的QE,助了欧元一把止跌反弹,欧元兑美元1.2元这关口能否守稳,下周望有提示.西班牙债毒攻心,西、德周二会面后声明显示,西国现公债息率并非反映该国基本面,呼吁快速执行最近欧盟峰会决定.市场不信任,加上造空者乘虚而入,西国高企公债水平始终是现实,以对冲基金步步进逼论,意大利10年期债息很大机会被冲高探7厘或以上,成夺命索.

希腊在积极卖资产,但经济活力不足,还债能力不足,只有借贷方通融作债务重组,不然,破产是必然事.在西、意两国债市高烧,此际要求希腊退出欧元区的重要性似乎比下去,西、意若获不到欧盟强国的出招支持,欧元可完了.探讨希腊如何获救还不是欧盟领袖当务之急,所急的是西班牙及意大利之市场融资门正急冻.如未能及时解冻,势必令欧债问题更难解决.问题更大,出招力度要愈大,这关键于欧盟各国达成共识的进度.(003)

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年底是捧煤股时机/ 余少文

国企指数昨日靠稳有点出乎意料,料后市仍然偏软,因为市场焦点开始放在中期业绩身上,预期不少行业盈利会下跌,尤其煤炭股盈利倒退料会延续至下半年,但憧憬明年可以复苏.中国内地股市昨日继续下跌,国企指数则全日微升1点,收9,218点,成交额回升至97亿港元,然而只有22%主板H股可以随大市上升.而红筹指数则跌18点或0.5%,收3,671点,成交额49亿港元.尽管内银股和电讯股造好,但国企沽空数目反而增加至96只,为一个月来最多,反映沽压仍未减退.

原憧憬股市可以"七翻身",但见国指7月截至昨日止,已下跌355点,余下的四个交易日如未能扭转跌势,则7月会呈跌市.翻查2000年至去年的7月股市,发现有九个7月录得升幅,当中只有两个7月到12月底是走低,即12月底收市较7月收市价低,该两年是2000年和2008年,撞正科网爆煲和金融海啸.余下的三个7月录得跌幅,到12月底的五个月走势仍是下跌,故今个7月如走低,则国指今年余下时间并不乐观.左右大市走势,除了中国政策外,中资股稍后公布的业绩也是市场焦点所在.虽然市场已预期上半年业绩不如人意,早前刊登的国企也是盈警为主,若然业绩较预期更差,则国指危矣.其中煤炭股第二季盈利料会继续倒退,只有中国神华(1088.HK)上半年业绩可以持平,按中金公司预测,其他煤炭股上半年盈利可能会有4%-27%跌幅.煤价下跌、运费下跌、库存量高、需求下降、中国限价等因素,是煤炭股今年业绩滑落原因,中煤能源(1898.HK)A股首季盈利仍有约15%同比增长,但预期第二季盈利会跌20%.而兖州煤业(1171.HK)A股第二季盈利跌幅可能扩大至超过40%,从而拖累上半年业绩.

有报道指中国内地煤价有企稳迹象,中金报告又指中国内地海运费结束14周跌势及连续两周反弹,兼且重点电厂日耗煤连续回升,7月上旬达357万吨,较6月升7.8%.只是目前库存偏高,要时间去库存,惟预期煤价在第三季会继续在低位徘徊,如秦皇岛均价约每吨640元人民币,到第四季回升至680元人民币水平.另该行预期中资煤炭股全年盈利会倒退,全年跌幅较上半年更大,反映第四季即使受惠煤价回升,经营压力仍大.当然,中金的预测较市场预期普遍低5%-32%不等,反映其较其他证券商保守.(010)