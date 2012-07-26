〔港报社评〕小巴限速器太易受干扰--星岛日报7月26日

政府今年4月起规定公共小巴要加装车速限制器,保障乘客安全,可是黑夜飞车仍无日无之.警方展开"猎狐"行动对付违例者.但要杜绝以上情况,车速限制器和显示器须有较严密的防干扰设计.

现时这两种仪器调校都不难,有小巴更乾脆切断显示器电源,以致这些仪器在部分小巴形同虚设.虽然新例刑罚最高可达10,000港元及监禁6个月,但是鲜有乘客举报,而小巴临验车前又可以把仪器调校回正常运作,避过检控,以致亡命飞车继续每晚发生.

这2天警方展开"猎狐"行动,便装乘搭小巴,发现超速即通知同僚驱车拦截,即时拘控及将小巴驶去汽车拘留中心接受检验,务求人证物证俱在,小巴司机无法钻空子把干扰了的仪器还原.

要是成功检控,这种做法可以起到阻吓作用.缺点则是不能够经常进行这样劳师动众的行动,一来警方人力物力有限,要兼顾其他执法工作,二来对小巴乘客会带来不便.虽然为减轻对乘客的影响,警方会按原定路线全部落客后才驶去扣留中心,但在过程中乘客仍然有所阻滞.

新例还规定日后小巴要装上俗称"黑盒"的电子数据记录仪,由于设计、修改、测试、审批、生产和安装需要时间,当局预计明年第二季才能够落实,这将有助监察和调查小巴行车状况,条件是仪器要能够确保正常运作.无论加装甚么仪器,当局都要吸收经验,做好防干扰设计.(A04)