〔港报社评〕增加屋村商场,抗衡领汇独大--文汇报7月26日

领汇昨日表示考虑收购非住宅对象,如工厂等,以发展商场物业,并将视收购成本和物业前景,收购与现有物业有协同作用的物业.领汇近年通过不断翻新商舖吸引大型连锁店进驻,虽然带动了商场人流,但也令商舖租金不断飙升,小商户经营压力百上加斤,加重了市民的生活成本,社会上批评的声音不绝于耳.因此,当局将来审核领汇任何改建或发展商场的计划时,必须汲取早年缺乏有效监管的教训,在条款上加强对小租户的保障,对租金加幅等都应有一定限制.

近日社会有声音要求政府回购领汇,以保障小租户及市民的利益.然而,当局提出将屋商场私有化的原意,正是由于政府缺乏管理商场的知识及能力,导致不少商场长年人流稀少,装修陈旧,设施残破,大量舖位被丢空,浪费了宝贵资源.如果贸然将领汇商场回购,不但成本代价不菲,而且更是重回当年政府外行管内行的老路,得不偿失.

造成领汇能够大幅加租的主因,是其垄断了绝大部分的公共屋商场,不论商户及市民都没有其他选择.因此,解决方法是要引入更多的竞争,当局一方面可以在新建或重建的屋村中增建大型商场,提供额外商场面积予当地居民,满足日常购物需要;另一方面在卖地上,也可以加入兴建商场等条款.以香港近年销售市场的畅旺,不少企业都会有兴趣经营,届时随着市场供应增加,领汇的市场占有率将会下降,而商户也可以有更多选择,领汇将难以如过往般在加价上予取予携.(A04)