〔港报社评〕教育局讲一套做一套重建信任才可推国教科--明报7月26日

德育及国民教育科备受质疑,教育局长吴克俭一再辩解,但是政府资助出版的国教科教材和教育局主导的国教科效果评估问卷,内容都偏颇,对学生进行灌输式洗脑教育,官员讲一套、做一套的嫌疑极大.教育局已经陷入信任危机,可幸政府刚换届,刚上台的梁振英政府毋须死抱错误的包袱不放,符合香港利益的对策是以实际行动消除疑虑,重建家长和社会人士的信任,国教科才有望顺利推行,否则,官民矛盾恶化,社会内耗激化,香港要为此付出沉重代价.

目前,政府面对的现实有三方面:1)国教科引发疑虑重重,政府必须透过重塑国教科,让家长和社会人士参与,编制真正鼓励独立、多角度思考的教材,并研议怎样的爱国评估才适当.2)若国教科议题持续发酵,势必成为立法会选举议题,参选人会被要求就是否同意撤销或押后推行国教科等表态,令国教科成为选举议题.3)目前已有约40%学校,表明新学年不会开展国教科,在9月开学时,政府和坊间根本拿不出适当的国教科教材等资料,学校、教师空枪上阵,则新学年开展国教科的意欲就更低.

综合上述3点,实际上指向一点,就是押后推行国教科.政府应该注意到,目前主流意见并非反对国民教育,家长和社会人士关注的是国教科教些什么、怎样教、如何评核,而事实上,现在教育局连这些也搞不清楚,所以,押后也符合教育局和梁振英政府的利益.若政府霸王硬上弓,在目前情下强推国教科,则会否促使主流诉求全面否定国民教育,不应排除有这样的可能性.(A02)