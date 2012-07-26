〔港报社评〕人币扩外资门,港捉鹿要脱角--经济日报7月26日

香港放宽非本地居民兑换人民币限制,不但为人币成国际投资货币迈出重要一步,亦为香港发展人币离岸中心与资产管理中心,打下更坚实基础.惟新政策令香港可享多少实惠,端视金融业界能否发挥自身优势,创造良性循环.

要留意的是,非本地居民与港人所兑换人民币的来源不同,非本地居民兑换所得的是本地银行自有人民币资金;香港居民兑换的人民币则是香港银行经中国市场提供,影响本地人币存量.故新措施并不能直接扩大在香港所蓄存的人民币资金池.惟对中央而言已是大突破,对香港来说,新措施亦带来三大好处.

其一,巩固人民币离岸中心地位.香港发展离岸人民币业务面对新加坡与伦敦挑战,在新措施下,香港不只对国际机构投资者而言,对国际的个人投资者亦将成为全球最便利、且头寸最充裕的离岸市场,有助香港在与别国竞争中跑得更前.

其二,搞活香港人民币市场.国际投资者透过香港银行兑换人民币,那香港银行要吸引更多港人的人民币存款应付需求,此需要提高回报.银行增加人民币存款回报,势吸引更多港人兑换人民币作储蓄投资,更多中国人民币便会通过现行机制流入香港,再次壮大香港人民币资金池,令香港人民币市场有望搞活起来.

其三,形成金融良性循环.新措施不但向国际投资者打开香港人民币市场门户,当市场的人币需求与供应都增加,将支持更多人币投资产品开发.投资产品选择若增多,又会吸引更多国际投资者青睐,为香港人民币离岸中心及财富管理中心发展,形成良性循环.

惟香港从中能享受多少实惠,及多快得到优惠,端视乎香港金融业界是否懂得发挥优势,利用优秀的环球市场网络,吸引更多国际投资者;此外,更需要利用香港的金融基建与创意,开发更多元化、更具吸引力的人民币产品.如此才可能令香港不单无畏伦敦与新加坡等外地挑战,更在人民币与上海金融市场全面开放前,打下稳健的国际人民币市场领先优势,确保香港国际金融中心与经济的长期发展.(A08)