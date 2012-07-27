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亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 08:14 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月27日

路透香港7月27日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7575港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周四收高211.88点或1.67%,报12,887.93点.因欧洲央行总裁德拉吉的讲话为市场带来一波希望,
令投资人没有理会好坏不一的企业消息,而聚焦在欧洲央行为试图保护欧元区迄今发表的最强劲信号. 

  公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                                (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
  -------------------------------------------------------------------------------------
  中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  194.010    1.70      20626            15.050       1.55
  中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)    9.900    2.27      68107             3.072       1.39
  中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   57.120    1.64     255764            88.622       0.99
  中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.970    2.20      66797            21.188       1.62
  中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  123.200    2.55      42920             9.557       1.89
  中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   87.040   -0.17      66510             6.752       1.23
  汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   41.220    2.77     532783            63.953       2.32
  中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   50.580    0.76      42860             3.924       0.35
  中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   14.520    3.35     312269            11.264       0.21
  兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   14.480    1.97      50784            11.233       1.75
  华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   28.520    2.04      36331             5.531       0.38
  南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.650    3.96       6320             3.824       1.18
  东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.240    4.61       9293             1.337     -49.53
  中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.790   -0.56     111537             0.278      -2.55  (完)

  --整理 李珊珊

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