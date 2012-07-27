版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 27日 星期五 08:48 BJT

《香港报摘》--信报7月27日

* 要闻版头条:

--欧央行暗示再买债,美欧股急飙.

* 其他:

--港交所(0388.HK)将于周五公布衍生权证发行商的指引,收紧产品发行的监管,以维持市场可持续发展,而这次改革将为新一轮行业整合揭开序幕.盛传苏格兰皇家银行(RBS)、德意志银行及中银香港(2388.HK)将逐步淡出,如再加上年初退出市场的星展银行,发行商的数目可能减少至18家.

--外汇基金多元化的投资(又称另类投资),表现相对理想,但投入的资金已接近投资总额,金管局正就多元化投资策略进行检讨,包括研究是否将投资总额上限扩大,冀今年内完成.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐