〔港报社评〕回归已15年,是时候推行国民教育--文汇报7月27日

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
政务司长林郑月娥表示,社会普遍认同德育及国民教育科,如因部分市民有不同意见而不推行,会令很多人失望.事实上,香港经历百多年的殖民统治,令很多香港人对自己的身份产生疑惑,导致港人对祖国产生误解甚至隔阂.回归15年来,身份认同一直是港人面临的深层次文化问题,应该是时候推行国民教育了.推行国民教育不仅是国际惯例,而且特别适合经历了长期殖民统治后回归祖国的香港.
国民教育引发争议,是由于一本新推出的"中国模式国情专题教学手册"被指偏颇.然而,这本小册子只是众多参考资料之中的一种,而且校方可自由选择课程内容.说一本小册子就会洗脑,不仅言过其实,而且缺乏对学校、老师和学生应有的信任和尊重.同时,学校推行国民教育的空间和弹性都十分宽松,有3年的开展期,小学不是一定要在今年9月推行德育及国民教育科.
其实,国民教育引起争议原因很多,包括对教材内容、推行模式、课程设置等问题,看法不尽相同.争议反映了家长多元的诉求,教育局应继续与学校和家长沟通,回应家长的诉求,以便不断完善国民教育课程.应该指出的是,家长的多元诉求,与反对派政党和政客通过妖魔化国民教育作为选举造势和操作的手段,性质完全不同.
国民教育全世界都在做,并非香港独有.香港回归已15年,无论是从建立港人对国家民族的认知,还是从激发港人的家国意识和进取精神,都是时候推行国民教育了.(A04)
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路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。