〔港报社评〕回归已15年,是时候推行国民教育--文汇报7月27日

政务司长林郑月娥表示,社会普遍认同德育及国民教育科,如因部分市民有不同意见而不推行,会令很多人失望.事实上,香港经历百多年的殖民统治,令很多香港人对自己的身份产生疑惑,导致港人对祖国产生误解甚至隔阂.回归15年来,身份认同一直是港人面临的深层次文化问题,应该是时候推行国民教育了.推行国民教育不仅是国际惯例,而且特别适合经历了长期殖民统治后回归祖国的香港.

国民教育引发争议,是由于一本新推出的"中国模式国情专题教学手册"被指偏颇.然而,这本小册子只是众多参考资料之中的一种,而且校方可自由选择课程内容.说一本小册子就会洗脑,不仅言过其实,而且缺乏对学校、老师和学生应有的信任和尊重.同时,学校推行国民教育的空间和弹性都十分宽松,有3年的开展期,小学不是一定要在今年9月推行德育及国民教育科.

其实,国民教育引起争议原因很多,包括对教材内容、推行模式、课程设置等问题,看法不尽相同.争议反映了家长多元的诉求,教育局应继续与学校和家长沟通,回应家长的诉求,以便不断完善国民教育课程.应该指出的是,家长的多元诉求,与反对派政党和政客通过妖魔化国民教育作为选举造势和操作的手段,性质完全不同.

国民教育全世界都在做,并非香港独有.香港回归已15年,无论是从建立港人对国家民族的认知,还是从激发港人的家国意识和进取精神,都是时候推行国民教育了.(A04)