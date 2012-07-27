〔港报社评〕延长开展期只能治标,押后再商议才能治本--明报7月27日

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
政府就家长和社会人士对德育及国民教育科的忧虑,停留在信心喊话阶段,信誓旦旦说并非要洗脑,但是政府对教育局就国教科讲一套做一套的做法,未清楚解释,不可能消除疑虑.政府若要看周日游行人数多寡才决定怎样回应,则这种放弃理性对话,以游行人数决定政策的取态,并不明智,因为这是鼓励市民以街头斗争方式扞卫权益,对于社会稳定没有好处.
德育和国民教育本已在学校零散教授,有关教材和教学情况,并未引起家长和社会人士太大关注,因为市民大多数不反对教授德育和国民教育,而且主观上以为当局不会乱来,会按香港的特殊条件和情况处理,但是,政府资助教联会辖下国民教育服务中心编制出版的教学手册,内容偏颇,对中国现政权歌功颂德,以爱国包装,灌输不正确资料,引导学生认同中国现政权,洗脑功能甚为明显.
近日,有说法教育局可能在开展期让步,由3年延长至4年,即使属实,也仅治标,因为事态关键不在开展期,在于政府现实上面对的3种情况:1.国教科引发疑虑重重,特别是教育局已尽失市民信任;2.议题持续发酵,冲击立法会选举的程度值得关注;3.未见有学校公开响应今年9月开办国教科,教育局和坊间也没有适当教材.这3种情况,只有对症下药,治本之策是押后国教科,开展全面谘询,在社会上凝聚国教科教些什么、怎么教、如何评核的最大共识,则国教科才有可能顺利推行,避免出现社会撕裂、激化内耗的局面.(A04)
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路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。