〔港报社评〕延长开展期只能治标,押后再商议才能治本--明报7月27日

政府就家长和社会人士对德育及国民教育科的忧虑,停留在信心喊话阶段,信誓旦旦说并非要洗脑,但是政府对教育局就国教科讲一套做一套的做法,未清楚解释,不可能消除疑虑.政府若要看周日游行人数多寡才决定怎样回应,则这种放弃理性对话,以游行人数决定政策的取态,并不明智,因为这是鼓励市民以街头斗争方式扞卫权益,对于社会稳定没有好处.

德育和国民教育本已在学校零散教授,有关教材和教学情况,并未引起家长和社会人士太大关注,因为市民大多数不反对教授德育和国民教育,而且主观上以为当局不会乱来,会按香港的特殊条件和情况处理,但是,政府资助教联会辖下国民教育服务中心编制出版的教学手册,内容偏颇,对中国现政权歌功颂德,以爱国包装,灌输不正确资料,引导学生认同中国现政权,洗脑功能甚为明显.

近日,有说法教育局可能在开展期让步,由3年延长至4年,即使属实,也仅治标,因为事态关键不在开展期,在于政府现实上面对的3种情况:1.国教科引发疑虑重重,特别是教育局已尽失市民信任;2.议题持续发酵,冲击立法会选举的程度值得关注;3.未见有学校公开响应今年9月开办国教科,教育局和坊间也没有适当教材.这3种情况,只有对症下药,治本之策是押后国教科,开展全面谘询,在社会上凝聚国教科教些什么、怎么教、如何评核的最大共识,则国教科才有可能顺利推行,避免出现社会撕裂、激化内耗的局面.(A04)