〔港报社评〕外汇基金投资金融安全第一--信报7月27日

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
外汇基金昨日公布今年上半年业绩,成绩差强人意.今年上半年的投资收入只有381亿港元,较去年同期的464亿港元,下跌18%,单是第二季就录得63亿港元亏损,远比第一季的投资收入444亿港元逊色.扣除支付财政储备、特区政府与法定组织存款的款项,以及策略性投资资产组合的估值变动,今年上半年外汇基金累计盈余只增加了109亿港元,较去年同期的212亿港元,锐减近半.外汇基金今年上半年的主要收益是股票和债券收入,分别达275亿港元和198亿港元.
原因很简单,同期的恒生指数和标普五百指数分别上升5.5%和8.3%,因为去年底欧洲央行推出长期再融资操作后,欧洲银行资金短缺的情况已渐次稳定下来,而美国经济数据亦较预期理想.不过,美国联储局的扭曲操作令10年期国债息率跌至1.45%的历史低位,拍卖美国政府债券指数期内亦只增加0.1%,债券收益仍能比去年同期的145亿港元显着增加,已算不俗.
由于外汇基金的投资策略一向偏于保守,以低回报的债券尤其是美债为主,在保障基本安全性及流动性的大前提下,金管局一直力求平衡外汇基金的投资组合,不敢过分进取,因而回报受到限制.近年来,在舆论压力下,以至要求成立主权基金的声音甚嚣尘上,甚至见诸新任特首梁振英的政纲,为求争取表现,金管局近年亦成立特别投资基金投资于债券、股票和外汇以外的资产上.特别投资基金的表现如何,今次公布的业绩没有详细交代.不过,有一项8亿港元的策略性资产组合亏损,令人疑虑.
香港是全球有数有丰厚资产和财政储备盈余的地区,2008年金融海啸以来,欧美国家以至近期金砖五国,无不受到巨大冲击,民生困苦,惟独香港仍然可以维持充分就业和财政充裕,市民大众生活条件不致急剧恶化,审慎理财肯定有以致之.因此,外汇基金即使投资表现不如理想,也不应贸然增加风险投资,金融安全永远第一优先,因为只有保守谨慎投资才可保本,否则稍有差池,香港将万劫不复.(A02)
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路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。