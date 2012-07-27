〔港报社评〕外汇基金投资金融安全第一--信报7月27日

外汇基金昨日公布今年上半年业绩,成绩差强人意.今年上半年的投资收入只有381亿港元,较去年同期的464亿港元,下跌18%,单是第二季就录得63亿港元亏损,远比第一季的投资收入444亿港元逊色.扣除支付财政储备、特区政府与法定组织存款的款项,以及策略性投资资产组合的估值变动,今年上半年外汇基金累计盈余只增加了109亿港元,较去年同期的212亿港元,锐减近半.外汇基金今年上半年的主要收益是股票和债券收入,分别达275亿港元和198亿港元.

原因很简单,同期的恒生指数和标普五百指数分别上升5.5%和8.3%,因为去年底欧洲央行推出长期再融资操作后,欧洲银行资金短缺的情况已渐次稳定下来,而美国经济数据亦较预期理想.不过,美国联储局的扭曲操作令10年期国债息率跌至1.45%的历史低位,拍卖美国政府债券指数期内亦只增加0.1%,债券收益仍能比去年同期的145亿港元显着增加,已算不俗.

由于外汇基金的投资策略一向偏于保守,以低回报的债券尤其是美债为主,在保障基本安全性及流动性的大前提下,金管局一直力求平衡外汇基金的投资组合,不敢过分进取,因而回报受到限制.近年来,在舆论压力下,以至要求成立主权基金的声音甚嚣尘上,甚至见诸新任特首梁振英的政纲,为求争取表现,金管局近年亦成立特别投资基金投资于债券、股票和外汇以外的资产上.特别投资基金的表现如何,今次公布的业绩没有详细交代.不过,有一项8亿港元的策略性资产组合亏损,令人疑虑.

香港是全球有数有丰厚资产和财政储备盈余的地区,2008年金融海啸以来,欧美国家以至近期金砖五国,无不受到巨大冲击,民生困苦,惟独香港仍然可以维持充分就业和财政充裕,市民大众生活条件不致急剧恶化,审慎理财肯定有以致之.因此,外汇基金即使投资表现不如理想,也不应贸然增加风险投资,金融安全永远第一优先,因为只有保守谨慎投资才可保本,否则稍有差池,香港将万劫不复.(A02)