〔港报社评〕希腊快被踢走,时机还看西意--经济日报7月27日

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
希腊被市场力踩,指该国被踢出欧元区机会达90%.无论是欧盟、欧央行或IMF,欲踢走希腊之心路人皆见,尤其欧债防火墙将在9月筑好,希债终极一爆势所难免.惟欧盟要加强防御,防止引爆希债拖累全球.欧央行总裁德拉吉昨称会采取一切措施保护欧元,惟他对会否力撑希腊却不置可否.希腊势被踢走,原因有二.
其一,欧盟已失耐性.欧盟虽一再施救,惟希腊对改革始终半心半意,更多是拖延以逼欧盟不断加大救援力度,如6月刚组成的新政府最近公布精简政府方案,仍拒裁政府冗员,一再倒钱落爱琴海令欧盟耐性已耗尽.
其二,希腊救无可救.希腊走入死亡螺旋,政府开支愈减,经济就愈缩,倒过来又令财赤与国债占生产总值比例再升.希腊经济今年料衰退7%,超原来衰退半成的预期,要达成削赤目标有如天方夜谭.
现时关键是希腊何时被踢走.过去因防火墙未筑好,欧盟对希腊只能忍让,以免希债急爆祸延欧洲.如今欧洲稳定机制防火墙如箭在弦,只待9月德国宪法法院判决机制合宪就可上路,最快9月即可踢走希腊.
惟此仍有一悬念,就是大得不能倒的西班牙与意大利届时若仍处高危,那踢走希腊将危及西、意,甚至冲击欧元与欧盟存亡.故西、意危情是欧盟何时踢走希腊的顾虑.惟希腊就算捱过9月,只要市场情况趋稳,欧盟仍很可能在年底前动手.
外界对踢走希腊虽已有准备,惟届时市场震荡却难免,最大风险在炒家或借机狠踩西班牙与意大利图利;此外,个中会否仍藏有未被警觉的骨牌效应,威胁欧元区安危,亦是欧盟所不得不防.
故欧盟要踢走希腊,除要慎选时机,更要准备应急方案与资金.欧盟更须与国际做好协调工作,应付一旦踢走希腊而意外引发的炒风与危机,避免触发席卷欧洲以至全球的大风暴,个中安危震荡,投资者必须密切监察.(A10)
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路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
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路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。