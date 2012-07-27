〔港报财经评论〕金砖褪色各有隐疾--信报7月27日

金砖褪色各有隐疾/ 习广思

下周二,联储局将会进行议息,坊间揣测是贝南奇很大机会在9月出手,那么这次议息应该会有QE3眉目,被讥为"联储局主席"的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath指,央行出新招时机到了.市场炒QE3反应不大,但昨晚德拉吉一句"保欧罗"刺激股市、欧罗反弹,另一句"降债息"回应了西班牙政客的求救呼唤.股市等紧救市药水,医生是否真的开出药水,下周会有答案.然而,医生开药,股市反弹,却不代表可以根治"经济毒瘤"呢.港股跌不下去又炒不上,走势缺乏方向.恒指低开后窄幅上落,无力重上19,000点,收报18,892点,上升15点.成交额434亿港元,沽空10.42%.恒指走势胶着,国企指数一脚低于一脚,但近期指数不能反映市况,大市非但强弱轮流炒,而且强弱两极分明.盈警股接连洗仓,并且波及同业,相反部分积弱多时的股份,渐见平淡仓情况,甚至超卖股在没有消息下回升,电讯股、体育消费股反弹,正是例子,隐约透露市场或有机会出现弱股反弹.事实上,东风终于来临,昨日德拉吉的"口术",将是看好的投资者挟淡仓的最佳藉口,然而博反弹成功者,宜见好即收.

早前写及"三一时刻",中国经历了入世后的工业十年起飞后,目前必须要改变过去一直依靠基建投资、工业出口带来增长的模式.这个转型的迫切性,既是因外围因素而被逼出来的,亦因为过去十年增长模式到达高峰顶点,而眼下经济调整情况看似是痛苦,甚至有人认为"中国故事"已完结.然而,面对这种困局的不只是中国,还有其余三个金砖国,同样是结束了过去十年的高速增长时期.有说"金砖四国"概念开到荼蘼,事实却是这些经济体各自面对许多不同的困难,皆因过去十年来在经济繁荣下的种种隐疾,全面浮现出来."金砖四国"一词在2001年诞生,如今其高增长故事均受到全球经济回落所影响.

过去十年,中国及印度成为商品消耗国,两者在过去十年的增长主要依靠基建拉动,但两国经济面对住许多问题,尤其是印度.如果一个国家的货币升值是吸引外资的先决条件,印度卢比持续贬值,或多或少透露出外资的戒心.再加上,标普警告其评级有机会被降至垃圾级别后,情况更加令人担心.无疑印度的高通胀风险及央行政策一直受到投资者质疑,但其经济背后最大隐忧来自政治.(B02)

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联储局若再放水金价有望向上/ 苏子

目前美国的经济数据表现差强人意.加上欧债危机又出现愈演愈烈的情况,故市场预期联储局将很快便推出QE3的放水措施,以阻止美国经济进一步转劣.联储局稍后应较大机会如市场所料般将有新的放水措施推出,而这将不利美元进一步走高.近期美元看似表现强势,但却一直未能迫使黄金兑美元趁机一举下破100周SMA关键支持,反而在此关键支持附近获得非常明显的承接力.早前预期金价应可在美元转强后可以顺利跌破此关键支持位,目前看来此预期很大机会会落空了.金价迟迟不肯破关而下的原因,相信与市场担心联储局最终将会推出有利金价大方向的QE3措施有关,前天金价已经顺利升至自7月9日以来一直屡攻不破的1,600美元阻力关口以上收市.

目前较重要的阻力位是20周SMA的1,617.5美元阻力,如本周金价可以成功突破20周SMA阻力收市,相信金价已完成自去年9月的1,920.95美元高位开始的调整市,稍后可望出现一个十分明显的上升浪,并朝着1,800美元关口迈进.若金价可以于本周成功突破20周SMA阻力收市,将意味着联储局短期内可能真的会启动新一轮放水措施,而这将有利高风险资产价格再次走高,即使目前仍受欧债危机困扰的欧罗,兑美元的走势亦将无可避免跟随其他高风险资产一同走高.目前各主要货币中,"最难看"的要算是日圆走势.目前日圆汇价仍然处于异常强劲的势头里运行,不论日本国内发生什么政治变化或经济数据如何差劲,但亦不能迫使日圆汇价重拾弱势.即使有大行唱淡日圆后市的走势,但日圆仍然可以保持目前的超强表现,不被大行的利淡言论所影响.

欧债解决日圆受难原先估计,若市场的避险情绪有所回落,日圆应可再次走低,但结果是避险情绪回落亦不能迫使日圆汇价大幅下挫.有说日圆因为未受到欧债危机所影响,故其强势表现实属合理,但若把此观点反过来看,倘若欧债危机有望得到一个完善的解决方案,那日圆便理应可以正式转强为弱.若真如此,那投资者稍后若看见欧债危机有重大转机出现的话,相信届时将是入市大手抛售日圆获取丰厚利润的千载良机.如果日圆汇价真的可以在欧债危机获得解决,而出现一泻如注的走势,相信届时美元兑日圆将可轻易突破去年4月的85.52高位,破位后的大方向将朝着2009年8月的97.78高位迈进.(B06)