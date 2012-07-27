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货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 09:14 BJT

〔香港个股〕汇丰控股将出售于亚太区的环球支付业务权益,代价为2.42亿美元

路透香港7月27日电---汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周五公布,其子公司已就出售于亚太区的环球支付业务权益签署协议,现金代价为2.42亿美元.

汇控的公告称,旗下全资的香港上海汇丰银行同意把该合资公司Global Payments Asia-Pacific Limited (GPAP)的44%权益,售予合作伙伴Global Payments Inc,并预期交易于今年下半年完成.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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