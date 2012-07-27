〔港报财经评论〕德拉吉讲话利港股--经济日报7月27日

德拉吉讲话利港股/ 林瑞芬

恒指昨收报18,892,升15点.国指收9,210,跌7点,大市成交额434亿港元.欧元昨晚因欧洲央行总裁德拉吉讲话提振,欧猪国债息升势回顺,欧股弹1%-4%,料稳港股,技术反弹回试19,200-19,300.上综昨收报2,126,跌0.5%,2,132点的"钻石底"终告失守,收市价计创2009年3月以来新低.看来,港股不能够靠A股来增防跌力,还是观察着欧债消息,昨幸有喜讯.希腊在8月、9月、10月还债高峰期前,出言看淡之声更响.花旗银行又出言恐吓,预测在未来12个月至18个月内,希腊退出欧元区的机会升至90%,并指出最有机会退出的时间是未来两至三季内.摊开本数薄,希腊难救是事实,但不是今日才知的事,明知欠债还钱困难,你估债主又会否一定要迫死欠债人,最后再重组债务慢慢还,相信债主现在是要希腊政府交出诚意.据路透援引述希腊财政部人士消息,将向国际三家救援机构交出未来两年减支117亿欧元计划书,之前又说会卖国有资产,都算有诚意.

现今市场,多少淡鳄博弈欧元解体大跌,欧盟要与淡鳄交手,时出口术"吓唬",时出实招来抗敌.在意大利及西班牙之市场融资门在急冻下,揣测两国迟早将向欧盟及国际货币基金组织寻求全面援助,望为最后救援者的欧洲央行,其总裁德拉吉昨讲话终起短期提振作用,德拉吉指若过高的政府举债成本损及货币政策的传导,央行有义务作出应对,并指当前欧元区状况比人们所认识的更强.大家都知欧元国要共识解决欧债问题有多少政治障碍,未有实招前,未有德国表态之前,德拉吉之言只可能是靠"唬",但此"唬"在昨晚确奏效,西国及意国10年期债息急跌三十多点子,意国债息由最高近约6.45厘降至6厘,暂阻到看淡的投资者催谷至7厘营造恐慌气氛攻势.而欧元兑美元亦弹番上1.22以上接近1.23,暂解直线质落1.20之困.现况,欧盟设法解冻西班牙及意大利的市场融资门的确是关键.后市需要出招针对方能支持到两国债息回落势持久势,不然,德拉吉之"唬"效力会消失.

周四估港股有先喘跌之可能,在欧债息率有所回顺而欧元反弹下,加强可能性.牛熊证比例由之前牛大于熊,到牛熊拉锯,到昨日变牛少于熊,报48:52,港股存技术上掉头杀熊可能性,如跟昨晚欧股反弹势,恒指技术反弹试19,200-19,300,呈跌破头肩顶后抽反弹.(003)

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险企宽投资,利己利市场/ 余少文

中港股市继续在低位徘徊,成交亦见缩减,希望是好迹象.仍预期人民银行短期会降准,而保监会放宽保险公司投资渠道,可提高保险公司投资空间,以及增加市场流动性,或可创造双赢.国企指数昨日继续窄幅上落,全日高低波幅不足88点,全日跌7点,收9,210点,成交额降至76亿港元,约三分一主板H股逆市上升.而红筹指数则在内房股回勇带动下,全日升24点或0.7%,终止之前三连跌,成交额45亿港元.但下周一结算的期指,昨日在现货收市后显着回落,7月国指期指低水15点,尽管国企沽空额降至8.9亿港元,是今年全日市中最低的1日,而占国指比重降至19.7%,是近数年统计相关数据以来最低的1日,似乎反映沽压在减退.只是沽空占国指比重在5月曾多次降至20%水平,国指表现也是偏软居多,似乎未来数日市况易跌难升.

至于中国内地短期会否下调存款准备金率,成为刺激大市反弹动力,中国内地一些分析认为降准机会在减弱,因为央行连续五周进行逆回购,透过逆回购来提高流动性.反而认为人行降准机会仍大,因为6月底开始的逆回购,连续两周都包括7天和14天期逆回购,过去三周只有7天期逆回购,即近期逆回购只是抵销上一周逆回购到期而已,反映央行观望市场发展,若然7月外汇占款下降,相信必降准.认为逆回购的效力在减退,即使仍有资金流入,但在人民币贬值因素下,资金流走已是一个趋势,央行短期是有需要降准,因为下调0.5%存准率,可以令市场增加4,400亿元人民币流动性,总好过维持每周滚动式逆回购来维持1,000亿元人民币的流动性.当然,央行即使降准也未必可以刺激大市走高,但见中国内地保险公司在中国内地股市和经济低迷下,反而加大投资力度,撇除季末的季节性因素,保险业在4月新增投资额达801亿元人民币,5月也增加534亿元人民币,都较去年同期为多.

而保监会日前亦落实保险资金投资股权和不动产新规定,降低保险资金投资门槛、扩大投资范围、提高投资比例等,当中可以投资的股权投资基金包括并购基金,并购基金可投资上市股票,惟这些投资并不计入目前投资股票和基金最高25%的比例范畴,即变相准许保险业增加股市投资空间.认为更重要是保险公司偿付能力充足率的调整,由不低于150%降至不低于120%,即可让更多保险公司参与股权和不动产的投资,也减轻保险公司追加资本金的压力,实际利好保险股.(010)