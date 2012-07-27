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货币新闻 | 2012年 7月 27日 星期五 09:34 BJT

〔香港股市〕恒生指数高开1.4%,友邦保险公布上半年业绩强劲后大涨

路透香港7月27日电---香港股市周五开盘上扬,得益于亚洲第三大保险商友邦保险(AIA)(1299.HK)劲扬2.6%,该公司稍早公布上半年业绩胜预期.

指标恒生指数.HSI开盘上涨1.44%,报19,165.03点.恒生国企指数.HSCE开高1.52%.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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