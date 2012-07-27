《香港重要政经日程》--7月27日-8月3日

=====================今日香港主要政经消息==========================
7月27日(周五)
-- 友邦保险(1299.HK)公布上半年业绩.
-- CEC INT'L HOLD(0759.HK)公布全年业绩.
-- 中国绿色食品(0904.HK)公布全年业绩.
-- 中国心连心化肥(1866.HK)公布上半年业绩.
=====================近日香港主要政经消息==========================
7月30日(周一)
-- 恒生银行(0011.HK)上半年业绩公布.
-- 汇丰控股(0005.HK) (HSBA.L)上半年业绩公布.
-- TOM集团(2383.HK)上半年业绩公布.
-- 信义玻璃(0868.HK)上半年业绩公布.
--11:00 江山控股(0295.HK)股东特别大会.
--11:30 星狮地产(0535.HK)股东特别大会.
--13:30 大唐投资国际(1160.HK)股东周年大会.
--15:00 壹传媒(0282.HK)股东周年大会.
7月31日(周二)
-- 香港金管局公布6月货币数据.
-- 香港政府公布6月财政资料.
-- 恒隆集团(0010.HK)公布上半年业绩.
-- 恒隆地产(0101.HK)公布上半年业绩.
-- 华能国际电力(0902.HK)公布上半年业绩.
-- 汇多利 (0607.HK)公布全年业绩.
--09:00 鸿宝资源(1131.HK)股东特别大会.
--09:30 永恒策略00764.HK于深圳举行股东特别大会.
--10:00 皓天财经集团(1260.HK)股东周年大会.
--10:00 Z-OBEE(0948.HK)股东周年及特别大会.
--11:00 英发国际(0439.HK)股东周年及特别大会.
--11:30 理文造纸(2314.HK)股东周年大会.
--15:00 承达国际(2288.HK)股东周年大会.
8月1日(周三)
-- 依利安达(1151.HK)公布上半年业绩.
-- 和记港陆(0715.HK)公布上半年业绩.
-- 和记电讯香港(0215.HK)公布上半年业绩.
-- 东方海外国际(0316.HK)公布上半年业绩.
-- 渣打集团(2888.HK)公布上半年业绩.
--10:30 绿城中国(3900.HK)于杭州举行股东特别大会.
--11:00 先进半导体(3355.HK)于上海举行临时股东大会.
8月2日(周四)
-- 长江实业(0001.HK)公布上半年业绩.
-- 中国海外宏洋集团(0081.HK)公布上半年业绩.
-- 白马户外媒体(0100.HK)公布上半年业绩.
-- 和记黄埔0013.HK公布上半年业绩.
-- 中裕燃气(3633.HK)公布上半年业绩.
--10:30 建福集团(0464.HK)股东周年大会.
--11:00 经济日报集团(0423.HK)股东周年大会.
--11:30 万保刚集团(1213.HK)股东周年大会.
--14:15 东亚银行(0023.HK)中期业绩记者会.
--16:30 香港公布6月零售销售数据.
*8月3日(周五)
-- 中国兴业控股(0132.HK)公布上半年业绩.
-- 瑞东集团(0376.HK)公布上半年业绩.
--09:00 国药控股(1099.HK)于上海举行股东特别大会.
--10:00 蒙古投资(0402.HK)股东周年大会.
--10:30 汇丰公布7月香港采购经理人指数.
--10:30 富士高实业(0927.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊