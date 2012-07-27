《离岸人民币综述》点心债收益率攀升为多元化资产配置提供契机

记者 陈敏

路透香港7月27日电---随着离岸人民币债券市场收益率逐步攀升,而深陷欧债危机的欧洲经济未见好转,点心债市场为希望多元化其投资组合的海外基金经理们提供了不错的备选方案.

债券市场的银行家和交易员表示,近期收到不少以美元为投资货币的海外投资者对点心债的询价,他们也越来越多地利用交叉货币互换市场来获得人民币并进入点心债市场.

离岸人民币产品的回报率一度由于强烈的人民币升值预期而得以保持较低水平.但随着中国庞大贸易顺差的缩水,以及避险资金投入美元怀抱,人民币兑美元已经跌至10个月低位,投资者要求的点心债收益率也水涨船高.

"欧元区的动荡和欧元的疲弱态势仍在继续.基金经理有多元化他们的资产组合的需要,离岸人民币市场就是一个选择,"渣打银行北亚区资本市场部主管郑俊峰称.

"我们越来越多地看到,投资者对于把点心债作为备选投资市场而感到有兴趣."他称.

中银香港点心债指数.BCHKDIMSUMI所衡量的平均收益率已自2010年底的2.06%升至5.38%,该指数涵盖的债券平均年限为2.7年;其中1-3年期中国政府债券.BCHKDIMSUMCG平均收益率也在周三创出2.02%的记录新高.

交易员指出,海外投资者对点心债的热情比较高,通过交叉货币互换市场拿到人民币后,买点心国债、政策性银行债券或者其他金融债都是不错的选择.

汇丰银行亚太区全球市场部副主管陈绍宗表示,相较于其他融资渠道,目前通过交叉货币互换市场获得人民币的成本相对较低,尤其是两年和三年期限的.

"从收益率的角度看,一些点心债事实上已经和境内市场的水平接近.我确实看到了一些投资价值,尤其是大家都预期内地逐步进入降息周期,"他称.

中国央行出其不意地在一个月时间内降息两次,以扶持不断放缓的经济增长,分析师预计三季度中国还会降息一次.不过和经济已现衰退苗头的西方国家相比,中国经济仍可谓表现出众.

随着内地降息周期的到来,在岸和离岸债券收益率也更为接近.中国财政部在香港发行的五年和10年期点心债最新收益率分别为2.7%和3.19%,而在内地该期限的国债收益率则为2.8%和3.3%.

本周图表:

中银香港离岸人民币债券指数:link.reuters.com/kuh69s

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 26,842.9 81

2. 渣打 13,040.8 44

3. 中国银行 8,876.3 10

4. 法巴 6,810.1 24

5. 巴克莱资本 5,997.4 12

**本周市场动态**

--香港金管局周三宣布,从8月1日起本地认可机构可向非香港居民个人客户提供人民币服务,且不受每日2万元人民币兑换额度限制,但上述人民币头寸不可与人民币清算行平盘.[ID:nSH0111059]

--中国人民银行周一称,近日印度尼西亚中央银行开始在中国银行间债券市场进行债券投资,中国央行对此表示欢迎.双方认为,此举将有利于扩大两国金融合作.[ID:nSB1680612]

--两位消息人士指出,拥有庞大资金池的台湾中华邮政正规划于9月将其寿险资金导入投资人民币商品,目前以香港点心债为评估的投资标的.目前中华邮政可运用的寿险资金规模约在7,000亿台币,其中国外投资额度约在2,000亿左右.[ID:nST0531575]

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)称,主要受机构支付推动,离岸人民币支付总量在2010年10月至今年6月期间增长了17.4倍,而同期全球交叉货币支付平均只增长了1.1倍;在全球最常用的货币排名中,人民币由第35位升至第16位.[ID:nSH0110877]

--据汤森路透旗下IFR报导,巴西银行通过伦敦分行首次发行的离岸人民币债券已完成交易,筹资1.66亿元人民币.该两年期债券的票息为3.5%.这是拉美金融业发起的第一桩离岸人民币交易,据悉巴克莱资本经办该私募交易,缴款日为7月20日.[ID:nST0532607](完)

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