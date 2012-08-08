〔表格〕中国内地房地产商7月销售表现

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港8月8日电---以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年7月份的合同销售表现 (除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位): 7月 6月 按月变化 今年以来累计 全年目标 .............................................................................. *广州富力 (2777.HK) 23.7 27.78 -14.7% 170.15 320 *世茂房地产 (0813.HK) 40.17 60.34 -33.4% 265.25 307 *万科 (000002.SZ) 103.9 133.2 -22% 729.3 未有透露 *合景泰富 (1813.HK) 10.6 12.13 -12.6% 64.2 120 *中渝置地 (1224.HK) 5.71 6.58 -13.2% 33.87 68 6月 5月 按月变化 今年以来累计 全年目标 .............................................................................. 碧桂园 (2007.HK) 45 37.4 +20.3% 173.4 432^ 龙湖地产 (0960.HK) 45.4 33.5 +35.5% 174.6 390 中国海外 (0688.HK) 148.4 123.1 +20.6% 651.5 800 恒大地产 (3333.HK) 82.2 103.7 -20.7% 350.4 800 雅居乐 (3383.HK) 31.5 24 +31.3% 140.6 315^^ 保利地产 (600048.SS) 155.15 107.68 +44% 502.96 未有透露 金地集团 (600383.SS) 35.6 30.4 +17.1% 134.6 310亿 注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高. ^^雅居乐称2012年销售目标与去年315.2亿元持平. * 为已更新. (完) --记者 梁慧仪; 审校 林高丽
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI