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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 17:47 BJT

〔表格〕中国内地房地产商7月销售表现

路透香港8月9日电---以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年7月份的合同销售表现
(除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位):

                            7月      6月     按月变化   今年以来累计   全年目标
  ..............................................................................
  广州富力   (2777.HK)      23.7     27.78    -14.7%       170.15       320   
  世茂房地产 (0813.HK)      40.17    60.34    -33.4%       265.25       307
  万科     (000002.SZ)      103.9    133.2    -22%         729.3        未有透露
  合景泰富   (1813.HK)      10.6     12.13    -12.6%       64.2         120 
  中渝置地   (1224.HK)      5.71     6.58     -13.2%       33.87        68
 *保利地产 (600048.SS)      90.93    155.15   -41.4%       593.89       未有透露 
 *金地集团 (600383.SS)      25.7     35.6     -27.8%       160.3        310
 *中国海外   (0688.HK)      101.1    148.4    -31.9%       752.6        800 

                            6月      5月     按月变化   今年以来累计   全年目标
 ..............................................................................
 碧桂园     (2007.HK)       45       37.4      +20.3%       173.4       432^ 
 龙湖地产   (0960.HK)       45.4     33.5      +35.5%       174.6       390
 恒大地产   (3333.HK)       82.2     103.7     -20.7%       350.4       800    
 雅居乐     (3383.HK)       31.5     24        +31.3%       140.6       315^^

  注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高.
     ^^雅居乐称2012年销售目标与去年315.2亿元持平. 
     * 为已更新. (完)

  --记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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