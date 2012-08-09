〔表格〕中国内地房地产商7月销售表现

路透香港8月9日电---以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年7月份的合同销售表现 (除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位): 7月 6月 按月变化 今年以来累计 全年目标 .............................................................................. 广州富力 ( 2777.HK ) 23.7 27.78 -14.7% 170.15 320 世茂房地产 ( 0813.HK ) 40.17 60.34 -33.4% 265.25 307 万科 ( 000002.SZ ) 103.9 133.2 -22% 729.3 未有透露 合景泰富 ( 1813.HK ) 10.6 12.13 -12.6% 64.2 120 中渝置地 ( 1224.HK ) 5.71 6.58 -13.2% 33.87 68 *保利地产 ( 600048.SS ) 90.93 155.15 -41.4% 593.89 未有透露 *金地集团 ( 600383.SS ) 25.7 35.6 -27.8% 160.3 310 *中国海外 ( 0688.HK ) 101.1 148.4 -31.9% 752.6 800 6月 5月 按月变化 今年以来累计 全年目标 .............................................................................. 碧桂园 ( 2007.HK ) 45 37.4 +20.3% 173.4 432^ 龙湖地产 ( 0960.HK ) 45.4 33.5 +35.5% 174.6 390 恒大地产 ( 3333.HK ) 82.2 103.7 -20.7% 350.4 800 雅居乐 ( 3383.HK ) 31.5 24 +31.3% 140.6 315^^ 注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高. ^^雅居乐称2012年销售目标与去年315.2亿元持平. * 为已更新. (完) --记者 梁慧仪; 审校 张喜良