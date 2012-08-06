《香港报摘》--其他报纸重要消息8月6日

* 明报:

--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)旗下工银亚洲目前于中国内地分行已达52间,此前其电子网络平台与母行连接将有助其于香港进行跨境金融业务,未来将发展私人银行业务.

* 星岛日报:

--财政司司长曾俊华就在个人网志上宣布首个新居屋选址,为荃湾沙嘴道一幅工业用地.该地已完成更改土地用途,将会兴建三幢居屋,合共提供860个单位,预计2016年落成.

--传与国美电器(0493.HK)大股东黄光裕家族关系密切的溢利证券,据中央结算系统持股纪录显示,其持股比例近期显着增加.

* 苹果日报:

--万科(000002.SZ)今年首7个月公司累计合约销售金额729.3亿元人民币,完成全年目标约52%.

* 东方日报:

--汇丰控股(0005.HK)行政总裁欧智华称,在零售银行及财务管理业务中,可能再有三至四项业务出售,当中以人寿保险业务可能有新动作.

--民生银行(1988.HK)(600016.SS)香港分行行长林治洪表示,今年是民行香港首年试业,已肯定可录得盈利.

* 文汇报:

--总部在新加坡的商场经营商凯德商用6813.HK表示,预期下半年中国内地整体零售销售增长约15-16%,并期望旗下内地商场每平方米的销售收入有10%增长.

* 大公报:

--金沙中国(1928.HK)母公司美国金沙集团(Las Vegas Sands)(LVS.N)涉嫌协助洗黑钱,被美国监管机构调查.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 曾祥进

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