〔港报财经评论〕A股ETF,小注博反弹--经济日报8月4日

A股ETF,小注博反弹/ 林瑞芬

欧、美央行均按兵不动,”出口术”为主,虽令市场失望,但也令看淡的投资者有所顾忌,港股周五没太大的沽压,成交额404亿港元,恒指跌0.12%至19,666.国指跌0.09%至9,660.近周大市上落让小投资者见证到何谓消息主导,一番憧憬欧、美救市而令市况反弹,到期失望而致市况回吐.惟市况回吐之后昨午又速回稳,期指倒升25点,显示市场情绪由短暂失落迅速回到期待,欧股周五晚又急回升.对美国联储局及欧央行留有一手的准备.由于买债以抑西班牙及意大利国债息事在必行,欧央行总裁德拉吉虽只是开期票,但断估迟早会兑现.美国昨晚公布之7月份就业数据,非农新增职位数增加16.3万个,大胜市场预期,失业率略升至8.3%,这解释了FED在本周为何没推QE3.恒指仍处约18,800-19,900上落区争持,短线中轴界线约为19,350.德拉吉”出口术”计,恒指水平近18,900.除非买债计划不是真或食言,不然估计短线跌回18,900的可能性较大,19,350前缓跌势将有利再试触上落区上限.上落区突破,关键在中、美及欧救市招数.

微观港股市场动态,今周港股显有股价急反弹的过气基金爱股,昨日雨润食品(1068.HK)续涨11.4%、之前发盈警的金蝶(0268.HK)升16%及保利协鑫(3800.HK)升10%等.炒家此际愿冒险,或许侧面启示对大市短期会以上落为主,始终欧、美救市之风会继续吹,未真正落实前,未能狠心大造淡势.偷食非大价价残股,捱下闷日子.事实上,现况是价残股满场,相信贴市些的小投资者都观察到近月产出大量仙股,毫子股中也逐渐增多”壳价”股,不难成鱼缸仅存的炒家动机炒番转,不排除下周有个股爆出.

大路而言,认为A股8月存在小反弹的可能性,A股ETF都应该是时候小注出击博反弹.技术面而言,上证指数自2007年10月的历史高位6,124点以来的下跌周期,最多连续三个月收阴,目前5月、6月和7月连收阴,计大概率8月再收阴机会减.周线图的MACD指数亦已呈底背驰,上证指数触近中期下降通道的下轨2,050-2,100支持区,技术上为关键支持不容有失.临近关键支持位,中证监即在周四宣布再度下调交易费用,并称正积极研究降低印花税可能性,并列举估值数据指上证指数于2005年低位998时预测PE约19倍,2008年低位1,665年为13.7倍,现水平约13倍.住建部急澄清未发布取消楼市预售相关政策,显示未有进一步严控房策窒经济增长之意.(003)

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内银破净是否吸引?/ 余少文

大市两连跌,中国内地股靠稳,虽然有中国内地私募基金要求破净内银股回购股份,但银行资金需求大,未必会回购股份,加上四大行新增贷款环比或增加300亿元人民币,中国稳增长力度仍然不足,或会再减息推动信贷需求.中国内地股市反弹,国企指数则先跌后回稳,一度低见9,519点,最后只跌8点,收9,660点,成交额降至90亿港元,有36%主板H股逆市上升,内银股相对靠稳,今次由中国电信(0728.HK)领涨.而红筹指数再受惠内房股走高而升2点,收3,831点,但成交额只有38亿港元.市场传言中电信会在8月下旬公布收购母公司CDMA网络细节,作价会较该网络帐面值1,200亿元人民币略高,但不会发新股集资,而倾向以债务方式融资.但3月曾指出,中电信收购CDMA网络后,可能影响其今年盈利表现,加上可能要6年才能回本,而4G又可能在2014年发牌,要看中电信如何将CDMA网络升级,故存有不明朗因素.

至于内银股靠稳,似乎是股民在等待稍后公布的业绩,但中国内地一则报道指陕西创赢投资向其持有的五家破净的商业银行发函,认为股市经过五年大跌后,现处于熊市大底之中,要求破净银行在每股净资产以下回购并注销股票,已获四家私募基金响应.而该五家破净银行包括交通银行(3328.HK)和民生银行(1988.HK).当然,上市公司如回购股份及注销相关股份,确实可以支持股价,因为可以提高每股盈利和净值,但认为私募基金此举或是自救行为,因为该私募基金可能在高位持有大量内银股股份,出现帐面亏损而想出提振股价的行为而已.尤其内银股未来一段时间仍有资本需求,即使新资本充足率达标或有过渡期,似乎应该保留更多资金用作放贷及维持资本充足率,既然有资金需求,不宜回购股份.

不过,翻查内银股首季业绩的每股NAV,发现有四行H股收市价破净,分别为中信银行(0998.HK)、交行、重农行(3618.HK)和中国银行(3988.HK),A股只有交行破净,信行和中行A股则处于破净边缘.仍维持内银虽面对不少挑战,如贷款放缓、借贷需求不足、利率市场化、净息差收窄等问题,但中长线仍然吸引,因为不要求内银股有高增长,只要维持单位数增长,已经可以维持现有的派息比率及维持4-5厘股息.(010)