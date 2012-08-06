〔港报财经评论〕欧罗Carry Trade资金势力--信报8月6日

欧罗Carry Trade资金势力/ 习广思

欧央行行长德拉吉订立了江湖新规,救助西班牙不再是坏消息.上周五,西班牙总理暗示或会向欧洲金融稳定机制提出救助要求,但先要知道欧央行行动的细节,以及附加条件.一个唱,一个和,眉来眼去才有好戏看.欧洲会否在9月全面买债?一切拭目以待.德拉吉定下江湖新规,市场颇为受落,股市因兴奋剂而急弹,更重要的是债市似乎逐步冷静下来,十年期意债息降至6.04厘.港股有望配合A股及欧洲股市再反弹,恒指牛熊证分布显示,熊证重货区集中在19,900-20,199点之间,看好的投资者要屠熊,随时直捣这个区域,意味着恒指短期有望升穿20,000点关口.上周港股狂炒,早前被洗仓的残弱股急升,但这些股票既可暴升,亦可暴跌.关键是,港股业绩期进入高峰,上周打头阵的多只蓝筹股业绩惊喜不大,但长实(0001.HK)业绩表现,进一步反映投资者对香港地产股的兴趣,在未来一段日子,“本地姜”股票仍具有留意价值,避开中资股地雷及民企陷阱,亦可避开外围不明朗的经济环境.

说到底,落后股炒作大上大落,买本地蓝筹股只求买得安心而已.欧央行大举买债如箭在弦,这条路已经铺好,只差何时与德国倾掂数而已.德拉吉及政客这次的宣言是”保护欧罗”,想藉买债来阻止欧罗崩溃,另一个目的是阻止债息再急升.然而,欧央行入市买债,虽然可降低欧猪债息,但竭尽所能后,能否保护到欧罗则是后话.即是说,欧洲选择大规模买债量宽,以图化解债息高企、欧罗信心危机,却未必能扭转欧罗持续转弱的命运.在德拉吉作出”保护欧罗”论后,欧罗兑美元汇价持续反弹,周五上试50天线,能否重上此水平,本周应有答案,但即使欧罗短线反弹,其大势已去是不争的事实.欧罗在今年3-5月的反弹中,均被150天平均线压实,目前约在1.288美元水平.

在量宽措施下,欧罗已逐步走上美元的旧路,持续转弱,波幅缩细,变成投资者利用的利差交易货币.尽管欧罗是否被利用作Carry Trade货币并不易判断,截至上周四的三个月表现,以兑欧罗汇价计算,传统Carry Trade目标货币全面升值,澳元升值逾9.79%,纽西兰元升值9.15%,加拿大元升值5.62%,瑞典克朗升值7.16%.至于避险货币,日圆兑欧罗升值9.7%,美元升值7%.(B01)

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欧央行未救市欧罗暴挫 /苏子(8月4日)

国际大鳄索罗斯曾于今年6月上旬表示,欧盟还有三个月时间来解决其金融危机,之后市场便不会再给她们更多时间,索罗斯是市场上的大炒家,其见解一定较什么只看数据但却不求甚解的所谓分析员甚至学者有见地得多.认同索罗斯的观点,即欧债危机一定要在今年秋天前有一个了断,不大可能一直没完没了地拖下去.此所以对前天欧洲央行总裁德拉吉在议息后的发言亦有一定期望,相信他或至少可以兑现部分上周四所作出的承诺.但结果德拉吉却食言,完全没有推出买债等新措施,反而只是列出欧洲央行出手救市的条件,而更重要的是,德拉吉暗示任何救市行动最快要到下月才会出现,结果令市场所有只争朝夕的投资者大感失望.

欧罗兑美元随即自1.2403点高位暴挫至1.22支持关口以下,失守10天SMA支持,最后更一度低见1.2132水平才能回稳过来,而此低位与上月24日所造的1.2040低位相差不足100点子,故使市场相信欧罗兑美元昨天可望再度下试上月24日的低位甚至考验1.20心理关口.不过,欧罗兑美元在前晚所造的1.2132低位刚好是上周四德拉吉发表竭尽所能保护欧罗言论前所处的水平.故德拉吉食言后,欧罗兑美元把上周四开始的所有升幅打回原形,完全抹去亦是正常不过的事情.而昨天欧洲入市后,欧罗兑美元不跌反升,并没有如一些投资者所预期般下试至上周四的1.2040低位之余,反而更自前天的1.2180收市价大幅回升逾百点子所造的1.2292高位,成功杀众多继续看淡欧罗兑美元后市的短线投资者一个措手不及.而市况如此反反覆覆,相信已令不少短线投资者出现沉重损失.

怪不得有投资者表示,在欧债危机解决前,情愿减少炒作外汇了,免得被突如其来的欧债消息杀个措手不及而输无谓钱.由于目前欧罗兑美元在市场知道德拉吉食言后,只是抹去了德拉吉向市场作出承诺后的所有升幅,暂时并未出现更深的跌幅,这反映市场仍期望欧洲央行稍后的救市行动有一番作为.若然欧洲央行可以在下月上旬成功落实一些较具体的救市措施,在时间上看刚好与索罗斯于6月上旬所指的市场最多给予三个月时间来解决欧债危机的时间死线刚好相若.因此,投资者若相信下月上旬欧债危机终于可以有一个了断,则目前正是大举趁低吸纳欧罗兑美元的大好时机,因欧债危机一旦有一个市场认同的解决方案出现,则现水平的欧罗兑美元的”价值”便属于被低估了,故汇价在9月底结束时不急升至1.30心理关口以上才怪.反之,若相信过了9月后欧债危机仍是没完没了的话,那便应该继续采取逢高沽出欧罗的策略了.(B03)