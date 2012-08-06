〔港报社评〕加快工厦改建,纾缓住屋需求--文汇报8月6日

财政司司长曾俊华昨日在其网志中介绍,把使用率偏低的工业区改为发展住宅区,可以达到多赢:住宅用地的供应得到增加,工厂大厦的业主可望得到较佳的经济回报,附近居民的居住环境亦可以得到改善.事实上,土地供应紧绌是香港近年楼价飙升的原因之一.目前港九新界有大批工厦空置多年,既浪费宝贵土地资源,也减慢旧区重建进度.当局应加快工业区改建,以纾缓市民的住屋需求.

过去当局也有提出将部分工厦改建,但效果却未如人意,原因是要将工厦改为住宅的程序及要求都较为繁复,发展商在收购工厦的所有业权后,既要得到城规会批准,又要支付高昂的补地价,更要承担最终功亏一篑的经济风险,令不少发展商因而却步.同时,当局以往推出的工厦改建,大多是规模较小,只是容许个别工厦改建,令发展商未能取得规模效应,而建成的楼宇因要面对四围的工厦,也损害了楼宇的价值.在这些不利条件下,发展商鲜有大规模的工厦改建.

新一届政府大力增加土地供应,并将释放的工业用地改为住宅用途作为主要措施之一,大方向正确,效果也是明显的.当局应研究将更多及更大规模的工厦群拨入改建范围,部分可以由房委会负责兴建公营房屋,满足基层市民的住屋需要;部分可供发展商自行收购改建,增加私人市场的单位供应;部分用地也可加入特别条款,例如以较低的补地价及门槛批出,但条件是发展商须兴建面积较细或价格较低的住屋,又或是在买家的身份上作出限制,为夹心阶层市民提供多一个上车渠道.(A05)