〔港报社评〕美国需新宽松措施,U6失业率露玄机--信报8月6日

美国劳工部公布,经季节性因素调整后,7月非农就业人数增加16万3,000人,超出市场预期,但U-3失业率则微升至8.3%;包含丧失寻找工作信心等边缘劳动力的U-6失业率,7月更攀升至15%高位,既成为奥巴马争取连任的障碍;也为美联储9月议息例会释放新一轮宽松措施留下政策空间.

上周备受瞩目的公开市场委员会议,美联储没有推出新一轮货币量宽.但会后声明却以强烈措词暗示,“将密切监控紧随而来的经济和金融发展信息,必要时提供更多货币宽松,促进经济更强劲复苏,改善就业市场”,令外间对QE3又充满期待和幻想.由于大选的政治因素,的确让美联储推出QE3态度审慎,以免被指责有偏帮现任总统角逐连任之嫌.

从纯粹的经济面观察,美国失业率居高不下,已连续42个月处于8%以上水平,需要产业调整和更多宽松政策刺激,才可望有效改善.目前,美国经济下行加速,第二季度GDP成长降至1.5%,U-6失业率持续攀升,就业市场委靡,势必抑制消费增长.商务部上周与劳工部同日公布的数据,6月个人所得上升0.5%,增幅3个月来最大,不过并未增加消费,反而储蓄率环比增0.4-4.4%,反映一般人对前景并不乐观,选择积谷防饥.

如今财政悬崖更逐步逼近,减税优惠政策年底亦告结束,明年初亦开始启动强制性削减预算开支,此举势必进一步遏抑经济增长速度.因此,在今年第四季度前,相信美联储须要设法提振美国经济,加快复苏步伐,否则,2013年恐怕便应验了贝南奇的预测,为美国经济带来一场灾难.

截至7月28日止一周,美国首次申领失业救济人数,在前周骤降30,000万多人的基础上,掉头回增8,000人,反映就业市场改善的动能确实相当脆弱.涵盖边缘劳动力等的U-6失业率自3月起连月回升,无疑为美联储尽快改善就业市场添加压力,显示美国经济需要新一轮宽松政策刺激,才能稳定和加快复苏步伐.(A02)