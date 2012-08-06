〔离岸人民币〕国开行称后续在港发行的金融债仍将考虑香港上市

路透香港8月6日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]发行的60亿元人民币金融债上周五在香港上市,成为联交所单次上市金额最大、品种最丰富的系列人民币金融债券.国开行表示,后续发行仍将考虑在港上市.

国开行副行长高坚在新闻稿中称,国开行自2007年率先来港发行人民币债券以来,五年间已累计发行190亿元,在规模、品种、期限方面持续创新.

"多国央行正通过配置人民币资产实现外储多元化,这充分说明国际投资者对中国经济长期稳定发展充满信心."他说.

国开行今年发行的60亿元债券首创15年和20年两个超长期品种,并首次面向非洲央行定向配售,欧洲、中东、非洲投资者认购占比首次突破60%.

香港信报周一引述南非标准银行(SBKJ.J)旗下标银投资谘询(北京)项目开发及跨境融资顾问董事总经理樊兵指出,国开行15亿元的三年期点心债,欧洲及非洲央行在此部分债券的认购占比达58%,最终非洲央行获配发5亿元,即占发行额的五分一.

樊兵表示,非洲的中央银行热衷认购主要是令投资组合多元化,特别是现时欧洲经济转差,欧罗汇价不稳定,将部分投资组合转移是自然的发展.同时,中非的经济及政治关系,是令非洲央行对投资人币债券兴趣增加的主要原因.

高坚表示,此次国开债选择在港上市,是对中央支援香港人民币离岸中心建设的积极回应和具体落实,不仅有利于扩大国开债的投资者基础,也有利于丰富联交所交易品种,拓展离岸人民币市场的深度和广度.(完)

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