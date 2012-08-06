〔香港房地产〕政府增土地供应和公营房屋,有助平衡短期供应情况--曾俊华

路透香港8月6日电---香港财政司司长曾俊华表示,随着政府增加土地供应和兴建更多的公营房屋,相信将有助平衡短期供求的情况;同时,政府亦会继续物色更多的住宅土地来源.

曾俊华在其个人网志中撰文称,特区政府过去两年积极推行适当措施,确保楼市可以健康平稳发展,尤其是增加土地供应.现正施工中的私人住宅单位达5.3万个,超过过去10年的平均数;而在未来数年,政府预计公营租住房屋及资助出售单位的建屋量,将会超过6万个.

"这些公、私营单位将在未来数年陆续落成,相信有助平衡短期供求的情况."曾俊华说.

中原地产上周五公布的中原城市领先指数(CCL)升破1997年的高位,创出历史新高.今年以来,香港的住宅楼价累积升一成.

政府上月中宣布明年将批出5,000个名额,让合资格白表申请人(即居住在私人楼宇的家庭,或公屋租户而欧与家人分户的家庭)可免补地价购买居屋,冀增加居屋二手市场流动性,及助市民置业.但这政策尚未落实,居屋楼价已被推高.

曾俊华表示,过去两年政府通过不同策略,物色更多住宅土地,以稳定土地供应,并建立长期土地储备.目前进行相关研究的土地约有2,500公顷,大约是香港已发展土地的十分之一.

其中一个重要的策略是释放工业用地,改为住宅用途.由于香港经济转型,工厂大厦的需求下降,部份工厦区交通方便,是理想的住宅选址.

他认为,把使用率偏低的工业区改为发展住宅区,可以达到多赢:住宅用地供应增加、工厂大厦的业主可望得到较佳的经济回报,附近居民的居住环境可以得到改善.(完)

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