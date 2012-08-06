《王小坚专栏》制度信用是中国信用债券投资的本源

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿人 王小坚

最近，关于江西赛维LDK.N出现财务困难的报导频频见于媒体。新余市人大常委会近日通过了市政府要求将赛维向华融国际信托偿还信托贷款的缺口资金纳入同期年度财政预算的议案，新余政府为企业兜底的行为成为热议的话题。

这一事件有更多的后味值得解读。

中国的信用体系都是建立在制度的基础上，政府支持，金融体系支持和企业基本面构成了信用架构的三个核心。但这三个部分在不同的时期的重要性并不相同。在微观经济基本面走弱的时候，投资者应该回归于中国信用制度的本源，就是“弱企业，强制度”。选择投资标的时，优先选择得到政府以及金融体系支持的企业，对于企业基本面的判断权重应该相对弱化。因为在基本环境趋弱的时候，企业基本面随时可能发生变化。赛维企业得到政府的求助，一方面得利于其长期以来与政府和银行的紧密捆绑，另一方面目前是经济下行大周期的初级阶段，体系有能力求助体系外的企业以免整个信用体系受损。但是，一旦经济环境继续恶化，制度的力量被削弱，外部企业得到的帮助可能就会消失。

这部分力量可能会从企业身边撤离回本体——也就是地方政府自身的债务。随着地方财政问题逐步浮出水面，中央对于地方融资平台的限制也有了实质性的放松。发债主体开始扩大，债务的方式也在多样化，最近热门的中小企业私募债券中也有了地方平台企业的身影。这些债券很多在现金流或资产抵押上不如企业，更需要地方信用的支持。在可能获得的资源方面，地方政府一定会倾向于自身的债务信用。正如得到新余政府支持的赛维债和新余政府本身的平台债务之间，如果需要二选一，从信用的角度出发投资者一定会选择新余政府自身发行的债务工具。毕竟政府作为外部的增信力量，其信用要大过被增信的对象，信用才有价值。

所以，从这个角度来说，在目前中国微观经济走弱的大格局下，信用市场的投资需要愈加谨慎。但信用投资方向却比任何时候都要明确，就是回归政府信用这条主线。金融市场体系是制度信用的延伸，只要抓住了政府这条线，自然也会得到金融系统的支持。这比在翻看企业报表，回避企业财务地雷要现实得多。所以，寻找质地相对优秀的地方债务工具是未来一年债券投资的方向。城投债，地方平台发行的债券都是值得关注的品种，地方平台下属的公共事业企业、全资子公司发行的信用级别略低的债务工具也可供选择。目前这些企业的融资成本还偏高，但如果要保持他们的融资能力并减少财务压力，降低融资成本是必然的选择。眼下投资平台债务，除了得到相对较高的票息，还可能获得不错的资本利得收入。

当然，地方债务也会出现问题，这里需要对投资标的进行筛选。财政收入稳定，受此次经济下行影响较小的地方，如沿海，经济发达地区或大型直辖市的项目值得考虑。边远地方，地方债务率过高的或明显已经出现问题的地区需要回避。一旦某地出现财务危机，制度必定要给出解决办法，而且解决方式必定是系统的和可借鉴的，只要有解决问题的办法，相信现有的整个中国信用体制可以保持有效运转，没有发生崩溃的危险。(完)

(作者就职于上海耀之资产管理中心,联系方式:wangland@hotmail.com)