〔香港个股〕希慎称今年旗下写字楼和商舖续租租金升15%

路透香港8月6日电---香港物业投资公司--希慎兴业(0014.HK)周一表示,旗下须于今年续租的写字楼和零售商舖的磋商大部份已经完成,前者的续租租金有15-20%的升幅,后者的涨幅为15%左右.

在环球经济不景以及内地经济增速放慢下,香港经济和零售销售增长亦明显减弱.希慎在香港最繁华的商业购物区铜锣湾拥有大量的贵重收租物业,是该区的"大业主",而公司在区内最新的大型购物商场和写字楼项目--希慎广场的商场部份,将于本周五正式开幕.

"中国人的消费未来仍会有增长,所以长远香港的零售业应不会受到影响,但短期而言,任何一个市场或经济体都会有波动的时候."希慎副主席兼行政总裁刘少全在记者会上称.

希慎此前公布,截至6月底止中期经常性基本溢利(不计投资物业重估)按年增长12.8%,至7.48亿港元;期内营业额按年增加18.1%,至11.09亿港元.期内,商舖为公司贡献了46%的收入比重,写字楼占39%,而出售住宅占15%.

财务总监贺树人表示,写字楼和零售商舖一般以三年为一个租约期,即每年约有三分之一的相关物业面积需要续租.今年需要续租的大部份已完成磋商,写字楼租金平均较上一个租约期升15-20%,商舖租金则升15%.

刘少全表示,按集团内部的预测,当经济增长达到3%或以上时,写字楼的租金便会上升,而政府预测今年的本地生产总值(GDP)增幅为1-3%,分析师普遍估计逾2%,且料明年增速会加快,加上明、后两年写字楼新供应仍然有限,所以他对写字楼市场的前景并不悲观.

希慎今天收高3.73%,报34.8港元;大盘恒生指数.HSI则涨1.69%.(完)

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