《香港重要政经日程》--8月7日-8月14日

=====================今日香港主要政经消息==========================
8月7日(周二)
-- 香港金管局公布7月外汇储备资产数字.
-- 亿胜生物科技(1061.HK)公布上半年业绩.
-- 香港飞机工程(0044.HK)公布上半年业绩.
-- 美高梅中国(2282.HK)公布上半年业绩.
-- Mongolian Mining Corporation (0975.HK)公布上半年业绩.
-- 香港生力啤(0236.HK)公布上半年业绩.
--10:00 东南国际集团(0726.HK)股东周年大会.
--11:00 周大福珠宝(1929.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
8月8日(周三)
-- 先进半导体(3355.HK)公布上半年业绩.
-- 北京北辰实业股份(0588.HK)公布上半年业绩.
-- 创兴银行(1111.HK)公布上半年业绩.
-- 港交所(0388.HK)公布上半年业绩.
-- 廖创兴企业(0194.HK)公布上半年业绩.
-- 金界控股(3918.HK)公布上半年业绩.
-- 中芯国际(0981.HK)公布第二季业绩.
-- 澳博控股(0880.HK)公布上半年业绩.
--09:30 华宝国际(0336.HK)股东周会大会.
--10:00 中国金融租赁(2312.HK)股东特别大会.
--10:30 英皇娱乐酒店(0296.HK)股东周年大会.
--11:00 中国资源交通(0269.HK)股东周年大会.
--11:15 英皇国际(0163.HK)股东周年大会.
--15:45 亚伦国际(0684.HK)股东周年大会.
--16:00 国泰航空(0293.HK)中期业绩记者会.
--16:30 汉基控股(0412.HK)股东周年大会.
8月9日(周四)
-- 长寿花食品(1006.HK)公布上半年业绩.
-- 中国威力印刷(6828.HK)公布上半年业绩.
-- 大新银行集团(2356.HK)公布上年半业绩.
-- 大新金融(0440.HK)公布上半年业绩.
-- 东江环保(0895.HK)公布上半年业绩.
-- 香港电讯-SS(6823.HK)公布上半年业绩.
-- 利丰公司(0494.HK)公布上半年业绩.
-- 宏利金融-S(0945.HK)公布季报.
-- 保诚(2378.HK)公布上半年业绩.
-- SBI HLDGS-DRS6488.HK公布季报.
-- TCL通讯2618.HK公布上半年业绩.
-- TCL多媒体(1070.HK)公布上半年业绩.
-- 永亨银行0302.HK公布上半年业绩.
--10:30 德永佳集团(0321.HK)股东周年大会.
*--14:30 北京北辰(0588.HK)业绩记者会.
--16:30 利丰公司中期业绩记者会.
8月10日(周五)
-- 香港第二季本地生产总值(GDP)报告.
-- 卜蜂莲花(0121.HK)公布上半年业绩.
-- 卜蜂国际(0043.HK)公布上半年业绩.
-- 至祥置业(0112.HK)公布上半年业绩.
-- 中国宏桥(1378.HK)公布上半年业绩.
-- 康大食品(0834.HK)公布上半年业绩.
-- 中国海外发展(0688.HK)公布上半年业绩.
-- 华润水泥控股(1313.HK)公布上半年业绩.
-- 电讯盈科(0008.HK)公布上半年业绩.
-- 保诚(2378.HK)公布上半年业绩.
-- 紫金矿业(2899.HK)公布上半年业绩.
--10:00 昌明投资(1196.HK)股东周年大会.
--14:00 中国南方航空(1055.HK)于广州举行临时股东大会.
--15:30 太古股份公司A(0019.HK)中期业绩记者会.
--15:30 太古地产(1972.HK)中期业绩记者会.
8月13日(周一)
-- 港铁(0066.HK)公布中期业绩.
-- 阳光油砂(2012.HK)公布中期业绩.
-- 路劲基建(1098.HK)公布中期业绩.
-- 利基控股(0240.HK)公布中期业绩.
-- 冠军产业信托(2778.HK)公布中期业绩.
-- 中国黄金国际(2099.HK)公布中期业绩.
-- 中国新城镇(1278.HK)公布中期业绩.
-- 中华网(8006.HK)公布中期业绩.
-- 中国基建港口(8233.HK)公布中期业绩.
-- 亨鑫科技(1085.HK)公布中期业绩.
-- 浩沙国际(2200.HK)公布中期业绩.
-- 理文化工(0746.HK)公布中期业绩.
-- 理文手袋(1488.HK)公布中期业绩.
-- 万裕科技(0894.HK)公布中期业绩.
-- 天虹纺织(1298.HK)公布中期业绩.
-- 滨海泰达物流(8348.HK)公布中期业绩.
-- 翔宇疏浚(0871.HK)公布中期业绩.
*--11:30 中国宏桥(1378.HK)业绩记者会.
*--11:45 华润水泥(1313.HK)业绩记者会.
--12:00 安全货仓(0237.HK)周年股东大会.
--16:30 香港通讯国际控股(0248.HK)周年股东大会.
*8月14日(周二)
-- 公布7月份外汇基金外汇资产.
-- 安徽海螺水泥(0914.HK)公布中期业绩.
-- 中电控股(0002.HK)公布中期业绩.
-- 三一国际(0631.HK)公布中期业绩.
-- 康哲药业(0867.HK)公布中期业绩.
-- 中国电力(2380.HK)公布中期业绩.
-- 阜丰(0546.HK)公布中期业绩.
-- 麦达斯控股(1021.HK)公布中期业绩.
-- 沪光国际上海发展(0770.HK)公布中期业绩.
-- 桑德国际(0967.HK)公布中期业绩.
-- 荣丰国际(0063.HK)公布中期业绩.
-- 盈德气体(2168.HK)公布中期业绩.
--10:00 Pacific Plywood(0767.HK)特别股东大会.
--10:00 乐声电子(0213.HK)周年股东大会.
--15:00 光汇石油(0933.HK)特别股东大会.
--15:30 东方表行(0398.HK)周年股东大会.
--16:30 福方集团(0885.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍