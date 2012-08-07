〔表格〕近期香港上市公司对上半年业绩预警一览

路透香港8月7日电---以下为部份香港上市公司就2012年1-6月业绩发出盈利预警的摘要:
**正面盈利警告**
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7月
中裕燃气(3633.HK) 预计净利大幅增加,因天然气业务营运开始改善.
巨涛海洋石油服务(3303.HK) 料净利同比增长,因得益于联营公司业务量增加.
中国忠旺(1333.HK) 预期净利大幅增加,因销售收益大幅增长
心连心化肥(1866.HK) 料净利大幅增长,因期内尿素平均售价大幅提高,以及煤炭成本下降.
铂阳太阳能(0566.HK) 预期转亏为盈,因销售收益增长逾50%,毛利率改善及财务成本减少.
李氏大药厂(0950.HK) 料净利按年增长超过50%,因医药产品销售上升,营运效益改善.
天津天联(1265.HK) 预期净利显着增长,因此前收购资产于期内全面入账.
TCL多媒体(1070.HK) 料录得增长,受惠LCD电视机销量升及一次性收益.
威发国际(0765.HK) 料扭亏为盈,因玩具产品业务毛利率上升及投资收入增加.
**负面盈利警告**
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8月
*中国人寿(2628.HK)(601628.SS) 料净利同比下降,但降幅度不会超过首季度的29.4%,受投资收益率下降和资产减值损失增加影响.
*海升果汁(0359.HK) 预计净利大幅下跌,因期内销售量及毛利率均下降.
7月
永旺(香港)百货(0984.HK) 料净利录得可观跌幅,因配合店舖扩张令营运开支增加.
金山能源(0663.HK) 预期盈利减少或录得亏损,因煤炭产量及均价下跌,以及若干资产可能录得减值损失.
复星国际(0656.HK) 预计净利大幅下降,因部份股权投资重估收益大幅降低,以及钢铁板块业绩下降.
中国远洋(1919.HK)(601919.SS) 料亏损扩大50%以上,因环球经济走软,国际航运市场运力过剩,燃油等相关成本高企.
中国熔盛重工(1101.HK) 料净利大幅减少,因造船市场下滑,船舶订单及价格俱大幅下跌.
王朝酒业(0828.HK) 预期转盈为亏,因中国经济增长放缓及受进口葡萄酒冲击,国内葡萄酒需求较弱.
中国稀土(0769.HK) 料转盈为亏,因稀土产品价格持续下跌.
广州富力地产(2777.HK) 预期净利将大幅减少,因期内交付的物业楼面面积和毛利均按年有所减少.
春天百货(0331.HK) 料净利录得显着跌幅,因新开百货店令折旧等费用上升、管理谘询服务收入减少和员工福利开支增加.
群星纸业(3868.HK) 料净利显着下跌,因原材料价格上升引致毛利下跌,行政费用亦有所增加.
昆明机床(0300.HK)(600806.SS) 料净利下降90%以上,因市场萎缩订单减少,而成本上升;同时应收账计提坏账准备．
克莉丝汀(1210.HK) 预期录得亏损,因公司上市后费用增加,但新店的收入尚未明显体现,以及内地整体薪资费用上升.
霸王国际(1338.HK) 料业绩亏损,因中国经济放缓,影响了销售复苏进度,导致期内家居及个人护理产品销售收入下降.
惠记集团(0610.HK) 预计业绩有相当跌幅,因去年同期业绩包括了石矿业务的一次性溢利.
兴业铜业(0505.HK) 料净利显着减少,因新产品尚无盈利贡献,及铜产品价格和加工费下跌影响.
味千(中国)(0538.HK) 预期净利大幅减少,因销售下降及经营开支增加.
西王糖业(2088.HK) 料净利大幅下降,因主要生产成本玉米成本持续上涨,而主要产品淀粉糖及葡萄糖酸钠销售价格下降.
云锡矿业(0263.HK) 料亏损增加,因金融资产录得未实现亏损.
路劲基建(1098.HK) 预计净利同比下降,因人民币对港元汇率较为稳定,令期内汇兑收益减少.
广州广船(0317.HK)(600685.SS) 料净利下跌逾50%,受在建船舶价格下跌令造船利润减少,以及对部份船舶计提减值准备拖累.
国美电器(0493.HK) 预期录得亏损,因销售收入下滑及电子商务业务亏损所致.
飞毛腿(1399.HK) 料净利大幅减少,因传统手机市场下滑导致集团产品利润率降低.
招商局国际(0144.HK) 料净利大幅下跌,因应占联营公司盈利下跌,以及去年同期录得出售联营公司权益的特别收益.
潍柴动力(2338.HK)(000338.SZ) 预期净利按年下跌少于50%,因中国经济和固定投资增长放缓拖累销售减少.
信义玻璃(0868.HK) 料净利按年减少约40%,受累国内外浮法玻璃及太阳能玻璃价格下跌.
金蝶国际(0268.HK) 料业绩转盈为亏,因宏观环境恶化不利企业IT支出.
阳光纸业(2002.HK) 预计业绩明显倒退,因产品毛利率下跌及融资成本增加.
中海发展(1138.HK)(600026.SS) 料业绩亏损,因航运市场持续低迷,运价下跌.
新疆新鑫矿业(3833.HK) 预期净利大幅减少,因电解镍及阴极铜价格下跌.
中国重汽(3808.HK) 料净利同比大幅下降,因需求下滑导致重卡销量显着减少.
中国国航(0753.HK)(601111.SS) 料净利同比下降逾50%,因需求放缓、航油价格上升和汇兑收益减少.
永晖焦煤(1733.HK) 预计业绩转盈为亏,因主要市场中国的焦煤价格下跌及需求减少,费用增加.
TCL通讯2618.HK 料第二季和上半年的盈利同比大幅下降,因手机毛利率下跌.
上海石化(0338.HK)(600688.SS) 料转盈为亏,因炼油业务产生政策性亏损,下游化工业务因需求和价格下滑而亏损.
晨鸣纸业(1812.HK)(000488.SZ) 预净利同比下跌70-85%,因产品价格走低,毛利率下降.
中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ) 预计净利同比下跌60-80%,因投资收益下降及汇兑损失.
东方航空(0670.HK)(600115.SS) 预计净利润同比下降50%以上,因燃油价格上升及汇兑收益减少.
中国太保(2601.HK)(601601.SS) 估计净利减少55%左右,因投资收益大幅下降及业务增速放缓.
金威啤酒(0124.HK) 料录得重大亏损,因期内啤酒销售额下降,及物料价格上升.
南方航空(1055.HK)(600029.SS) 料净利下降逾50%,受累航油价格上和汇兑损失.
湖南有色2626.HK 将录得亏损,因主要产品价格下跌等.
中电控股(0002.HK) 预期澳洲雅洛恩煤矿场水浸将对其2012年业绩造成不利影响.
鞍钢(0347.HK)(000898.SZ) 料盈转亏,因钢材价格明显下降.
中国动向(3818.HK) 预期净利同比下跌约29%,受累存货过剩和中国体育用品市场竞争激烈.
盛高置地(0337.HK) 可能转盈为亏,因中国房地产市场增长放缓影响销售.
台泥国际(1136.HK) 料净利减少逾50%,受累水泥价格下滑.
中材股份(1893.HK) 料净利大幅下降,受累水泥等主要产品价格下滑.
6月
灵宝黄金(3330.HK) 料净利大幅下跌,因金价下跌导致金锭销售减少及存货增加.
山水水泥(0691.HK) 预计净利跌至少40%,受累产品售价下降.
亚洲水泥(0743.HK) 料净利大幅低于去年同期,因产品价格显着下跌.
中国粮油(0606.HK) 净利可能显着减少,因大豆价格上涨,原粮采购价格显着上升.
华润水泥(1313.HK) 料净利