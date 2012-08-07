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亚洲 | 2012年 8月 7日 星期二 14:05 BJT

〔表格〕近期香港上市公司对上半年业绩预警一览

路透香港8月7日电---以下为部份香港上市公司就2012年1-6月业绩发出盈利预警的摘要:

  **正面盈利警告**
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  7月
  中裕燃气(3633.HK)               预计净利大幅增加,因天然气业务营运开始改善.
  巨涛海洋石油服务(3303.HK)       料净利同比增长,因得益于联营公司业务量增加.
  中国忠旺(1333.HK)               预期净利大幅增加,因销售收益大幅增长
  心连心化肥(1866.HK)             料净利大幅增长,因期内尿素平均售价大幅提高,以及煤炭成本下降.
  铂阳太阳能(0566.HK)             预期转亏为盈,因销售收益增长逾50%,毛利率改善及财务成本减少.
  李氏大药厂(0950.HK)             料净利按年增长超过50%,因医药产品销售上升,营运效益改善.
  天津天联(1265.HK)               预期净利显着增长,因此前收购资产于期内全面入账.
  TCL多媒体(1070.HK)              料录得增长,受惠LCD电视机销量升及一次性收益.
  威发国际(0765.HK)               料扭亏为盈,因玩具产品业务毛利率上升及投资收入增加. 
  

  **负面盈利警告**
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  8月
 *中国人寿(2628.HK)(601628.SS)    料净利同比下降,但降幅度不会超过首季度的29.4%,受投资收益率下降和资产减值损失增加影响.
 *海升果汁(0359.HK)               预计净利大幅下跌,因期内销售量及毛利率均下降.

  7月 
  永旺(香港)百货(0984.HK)         料净利录得可观跌幅,因配合店舖扩张令营运开支增加.   
  金山能源(0663.HK)               预期盈利减少或录得亏损,因煤炭产量及均价下跌,以及若干资产可能录得减值损失.
  复星国际(0656.HK)               预计净利大幅下降,因部份股权投资重估收益大幅降低,以及钢铁板块业绩下降.
  中国远洋(1919.HK)(601919.SS)    料亏损扩大50%以上,因环球经济走软,国际航运市场运力过剩,燃油等相关成本高企.
  中国熔盛重工(1101.HK)           料净利大幅减少,因造船市场下滑,船舶订单及价格俱大幅下跌.
  王朝酒业(0828.HK)               预期转盈为亏,因中国经济增长放缓及受进口葡萄酒冲击,国内葡萄酒需求较弱.
  中国稀土(0769.HK)               料转盈为亏,因稀土产品价格持续下跌.
  广州富力地产(2777.HK)           预期净利将大幅减少,因期内交付的物业楼面面积和毛利均按年有所减少. 
  春天百货(0331.HK)               料净利录得显着跌幅,因新开百货店令折旧等费用上升、管理谘询服务收入减少和员工福利开支增加.
  群星纸业(3868.HK)               料净利显着下跌,因原材料价格上升引致毛利下跌,行政费用亦有所增加.
  昆明机床(0300.HK)(600806.SS)    料净利下降90%以上,因市场萎缩订单减少,而成本上升;同时应收账计提坏账准备．
  克莉丝汀(1210.HK)               预期录得亏损,因公司上市后费用增加,但新店的收入尚未明显体现,以及内地整体薪资费用上升.
  霸王国际(1338.HK)               料业绩亏损,因中国经济放缓,影响了销售复苏进度,导致期内家居及个人护理产品销售收入下降.
  惠记集团(0610.HK)               预计业绩有相当跌幅,因去年同期业绩包括了石矿业务的一次性溢利.
  兴业铜业(0505.HK)               料净利显着减少,因新产品尚无盈利贡献,及铜产品价格和加工费下跌影响.  
  味千(中国)(0538.HK)             预期净利大幅减少,因销售下降及经营开支增加.
  西王糖业(2088.HK)               料净利大幅下降,因主要生产成本玉米成本持续上涨,而主要产品淀粉糖及葡萄糖酸钠销售价格下降.
  云锡矿业(0263.HK)               料亏损增加,因金融资产录得未实现亏损.
  路劲基建(1098.HK)               预计净利同比下降,因人民币对港元汇率较为稳定,令期内汇兑收益减少.
  广州广船(0317.HK)(600685.SS)    料净利下跌逾50%,受在建船舶价格下跌令造船利润减少,以及对部份船舶计提减值准备拖累.
  国美电器(0493.HK)               预期录得亏损,因销售收入下滑及电子商务业务亏损所致.           
  飞毛腿(1399.HK)                 料净利大幅减少,因传统手机市场下滑导致集团产品利润率降低.
  招商局国际(0144.HK)             料净利大幅下跌,因应占联营公司盈利下跌,以及去年同期录得出售联营公司权益的特别收益.
  潍柴动力(2338.HK)(000338.SZ)    预期净利按年下跌少于50%,因中国经济和固定投资增长放缓拖累销售减少.
  信义玻璃(0868.HK)               料净利按年减少约40%,受累国内外浮法玻璃及太阳能玻璃价格下跌. 
  金蝶国际(0268.HK)               料业绩转盈为亏,因宏观环境恶化不利企业IT支出.
  阳光纸业(2002.HK)               预计业绩明显倒退,因产品毛利率下跌及融资成本增加.
  中海发展(1138.HK)(600026.SS)    料业绩亏损,因航运市场持续低迷,运价下跌.
  新疆新鑫矿业(3833.HK)           预期净利大幅减少,因电解镍及阴极铜价格下跌.
  中国重汽(3808.HK)               料净利同比大幅下降,因需求下滑导致重卡销量显着减少.
  中国国航(0753.HK)(601111.SS)    料净利同比下降逾50%,因需求放缓、航油价格上升和汇兑收益减少.
  永晖焦煤(1733.HK)               预计业绩转盈为亏,因主要市场中国的焦煤价格下跌及需求减少,费用增加.
  TCL通讯2618.HK                料第二季和上半年的盈利同比大幅下降,因手机毛利率下跌.
  上海石化(0338.HK)(600688.SS)    料转盈为亏,因炼油业务产生政策性亏损,下游化工业务因需求和价格下滑而亏损.
  晨鸣纸业(1812.HK)(000488.SZ)    预净利同比下跌70-85%,因产品价格走低,毛利率下降.
  中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)    预计净利同比下跌60-80%,因投资收益下降及汇兑损失.
  东方航空(0670.HK)(600115.SS)    预计净利润同比下降50%以上,因燃油价格上升及汇兑收益减少. 
  中国太保(2601.HK)(601601.SS)    估计净利减少55%左右,因投资收益大幅下降及业务增速放缓. 
  金威啤酒(0124.HK)               料录得重大亏损,因期内啤酒销售额下降,及物料价格上升.
  南方航空(1055.HK)(600029.SS)    料净利下降逾50%,受累航油价格上和汇兑损失.
  湖南有色2626.HK               将录得亏损,因主要产品价格下跌等.
  中电控股(0002.HK)               预期澳洲雅洛恩煤矿场水浸将对其2012年业绩造成不利影响.  
  鞍钢(0347.HK)(000898.SZ)        料盈转亏,因钢材价格明显下降. 
  中国动向(3818.HK)               预期净利同比下跌约29%,受累存货过剩和中国体育用品市场竞争激烈.
  盛高置地(0337.HK)               可能转盈为亏,因中国房地产市场增长放缓影响销售.
  台泥国际(1136.HK)               料净利减少逾50%,受累水泥价格下滑.
  中材股份(1893.HK)               料净利大幅下降,受累水泥等主要产品价格下滑.

  6月
  灵宝黄金(3330.HK)               料净利大幅下跌,因金价下跌导致金锭销售减少及存货增加. 
  山水水泥(0691.HK)               预计净利跌至少40%,受累产品售价下降.
  亚洲水泥(0743.HK)               料净利大幅低于去年同期,因产品价格显着下跌.
  中国粮油(0606.HK)               净利可能显着减少,因大豆价格上涨,原粮采购价格显着上升. 
  华润水泥(1313.HK)               料净利

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