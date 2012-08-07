〔港报财经评论〕恒指料反覆,中资股可取--经济日报8月7日

恒指料反覆,中资股可取/ 林瑞芬

随外围上周五造好,恒指昨收报19,998,升332点.国指收报9,812,升151点,但大市成交额470亿港元,缺乏激情.上落区初现破局,但看好的投资者缺乏霸气,扣关20,000反覆多番折腾,较看好平保(2318.HK)及A50(2823.HK).恒指上周五收19,666,昨低见19,979,上升裂口足有313点,估计此裂口会有机会回补,只有通过观察方能判断昨日突破一方力量的虚实,以不全补裂口为佳.技术上,恒指若呈现回吐守稳近19,700,再成功企稳20,000延反弹浪,下个挑战目标是近20,700.相反,若恒指失守19,700,短线参考支持位仍以19,350为主.

港股的反弹浪仍虚弱,成交额一路不配合.二来,虽见恒指突破250天线,突破7月高位,但国指仍受制6月高位近9,920.三来,昨日反弹力较大股份以之前劲落后股份为主,如中石化(0386.HK)、中国神华(1088.HK)、兖煤(1171.HK)等.反弹浪虚弱,随时易生变化.但短线不能抹杀向上机会,最主要是西、意债市高烧情况纾缓.二来,在假设欧元区各方虽存猜疑,但关系未有破裂前,大家总想法子去维系纾解问题,方法一定有,只是途中一定有起伏,时而有消息指问题有解决迹象,时而有消息指有阻碍.依现况拆局,欧央行一日未公布实际买债计划之前,必有消息指有意见分歧可能导致股市又回,但又必有消息指一切尽在进展中.一日欧央行、美国联储局或中国人行的救市措施未落实,存在憧憬又失落,失落后又拾盼望刺激时,令弱势反弹浪反覆推升.

纾缓欧债危机的关键,主动权仍在德国,其政府发言人刚表示支持欧央行总裁上周公布.意大利总理蒙蒂最近接受访问一语道破,德国是共同货币的最大受益者,意大利需要德国的道德支援,但不需要德国的现金.由此可见,德国要维稳多少利益,是让步的关键,让步少对纾困欧债问题有限度,港股的反弹都有限度,身处弱势反弹浪,步步为营.说回祖国股市,沪、深两地昨日成交额逾1,250亿元人民币,较上周五升33%,有点起色.上周六提出博A股ETF反弹,上证昨收报2154,升22点.而A50(2823.HK)昨收报9.98港元,升1.2%.(003)

----------------------------------------------------------------------------------------

观望本周数据,憧憬减息降准/ 余少文

中港股市反弹,国企指数重越9,800点及见一个多月高位,只是7月宏观经济数据即将披露,加上稍后的重磅股中期业绩,料股民趋于观望,等待人民银行再减息或下调存款准备金率.中国内地股市两连升,国企指数昨日更升151点或1.6%,收9,812点,是一个半月来最高收市价,成交额略为增加至106亿港元,超过80%主板H股随大市走高,轮到石油股领涨.至于红筹指数则升71点或1.9%,收3,902点,成交额只有38亿港元,电讯股和石油股为红筹股火车头,当中中国移动(0941.HK)收报89.7港元,再逼近过去一年高位91.1港元.美股急升是大市走高原因,只是国指裂口急升后横行,全日高低位不足70点,反映股民仍采观望策略,10,000点仍是主要阻力位,能否突破或要看本周稍后公布的7月宏观经济数据,以及8月中下旬公布的内银股、保险股等重磅股中期业绩.再加上人民银行日前表示,下半年要继续加强货币政策预调微调,发挥货币政策在逆周期调节的作用,相信继续减息和降准仍然是下半年预调微调的主调.

由于周四公布的7月CPI、PPI、零售销售额、固定资产投资等数据,市场已预测CPI会跌穿2%,彭博预期可降至1.7%,会是两年半来低位,会扩大跟一年期定期存款的3%利率差距,故市场已相信央行减息周期已开展,下半年仍会减息,只是再减一次还是两次而已.至于下调存准率自去年底已踏入降准周期,原认为央行会在7月底至8月中旬前降准,只是目前仍未有声气,未知是否7月外汇占款维持上升所致,但本周是减息、降准的窗口期.

近期较为关注固定资产投资变化,因为6月增长数据并没有跌穿20%,并由首五个月的20.1%回升至首六个月的20.4%,彭博预计首七个月升幅可再轻微扩大至20.6%,连续两个月回升,结速连跌七个月走势.乐观而言,中国内地固定资产投资增长回升,或反映中国内地持续放缓的经济有好转迹象,中国内地经济放缓可在第二、三季间见底.当然,固定资产投资增长回升,也可能是中国的稳增长政策导致固定资产投资上升所致,因为中国内地贸易和内需仍未有起色.如外围经济未复苏,欧债危机没完没了,对于中国出口贸易会造成一定压力,彭博便料中国内地7月出口增长只有8%,较6月的11.3%还要低.至于中国希望透过刺激内需来推动经济,则7月进口增长预期只有7.0%,虽会好过6月的6.3%水平,但只能维持单位数增长,再加上7月零售销售额升幅可能降至13.6%,有机会连续四个月放缓,都反映刺激内需政策未见太大效果.(010)