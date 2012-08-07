〔香港个股〕思捷称聘请前Zara品牌经理人担任新任集团行政总裁

路透香港8月7日电---香港最大衣履零售商--思捷环球(0330.HK)敌前挖角,周二公告称聘请前Zara经理人Jose Manuel Martínez Gutiérrez作为新任集团行政总裁及执行董事,继任6月意外提出辞呈的Ronald van der Vis.

思捷在联交所发布公告称,Gutiérrez曾任拥有平价时尚品牌Zara的西班牙Inditex集团(ITX.MC)分销及营运总监,以及Zara驻北欧区域经理,在此之前亦曾于顾问公司麦肯锡任职.其任职合约将于9月底或之前生效.

继与机构投资者沟通良好的前任财务总监周福安去年底因"无法配合转型期间出差欧洲"而提出辞呈,被视为是转型计划推手的Ronald van der Vis两个月以家庭因素为由提出辞呈,接着董事会主席Hans-Joachim Korber亦称因私人原因而辞任,引起市场哗然,思捷股价也随之走跌.[ID:nSH0107873]

思捷在公告中称,新任行政总裁年薪为150万欧元以及酌情花红机会150万欧元,首两年为保证花红,并有权享有签约奖金125万欧元以及500万股份购股权.

受到Inditex、瑞典Hennes & Mauritz(H&M)(HMb.ST)、日本Fast Retailing(9983.T)的优衣库(Uniqlo)等平价时尚品牌的激烈竞争,思捷近年销售节节败退.去年9月公告的年度净利大减近100%以及公司将以四年、180亿港元转型,一度令股价跌至10年来低点7.55港元.

思捷早盘收报10.78港元,升8.12%,过去一个月来升3.32%;大盘恒生指数.HSI涨0.29%.(完)

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