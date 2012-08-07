〔香港热股〕思捷午后一度大涨逾19%至两个月新高,新CEO人选自竞争对手挖角

路透香港8月7日电---香港最大衣履零售商--思捷环球(0330.HK)周二午后一度扩大涨幅至逾19%,因稍早公司宣布了由竞争对手--西班牙Inditex集团(ITX.MC)挖角其分销及营运总监Jose Manuel Martínez Gutiérrez,接任已提出辞呈的集团行政总裁Ronald van der Vis.

本地时间下午1:23时,思捷涨升升18.76%至11.84港元;最高曾升至11.88港元,涨19.16%,这也是6月12日13.56港元以来最高,当时因Ronald van der Vis意外辞职令股价在6月13日暴跌逾两成.

思捷表示,Gutiérrez亦曾担任Inditex旗下平价时尚品牌Zara的驻北欧区域经理,在此之前亦曾于顾问公司麦肯锡任职.其任职合约将于9月底或之前生效.[ID:nSH0112255]

受到Inditex、瑞典Hennes & Mauritz(H&M)(HMb.ST)、日本Fast Retailing(9983.T)的优衣库(Uniqlo)等平价时尚品牌的激烈竞争,思捷近年销售节节败退.去年9月公告的年度净利大减近100%以及公司将以四年、180亿港元转型,一度令股价跌至10年来低点7.55港元.(完)

浏览思捷环球其他新闻,请点选[0330.HK-CMN]

--记者 李珊珊; 审校 林高丽

香港股市..............[.HKCN] 恒生分类指数............<0#.INX.HK>

美国股市...............[.NCN] 恒生指数成份股.............<0#.HSI>

新股发行.....[IPO|ISU-HK-CMN] 成交量前二十大个股........AVST.HK

券商观点.........[RCH-HK-CMN] 成交额前二十大个股........AMST.HK

香港政经日程.....[HK/DIARYCN] 涨幅领先个股--以价格计....NGST.HK

港股业绩....[RES|RESF-HK-CMN] --以%计.......PGST.HK

亚洲股市本周展望...[STX/ASCN] 跌幅居前个股--以价格计....NLST.HK

股市新闻............[STX-CMN] --以%计.......PLST.HK